Госкомитет национальной безопасности 26 марта сообщил, что в период пандемии минздрав систематически закупал медизделия и оборудование по завышенным ценам.

Так по данным ГКНБ, в мае 2020 года минздрав закупил 67 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на общую сумму $1,8 млн, при фактической рыночной стоимости не более $600 тысяч. Госзакупки проводились за счёт поступавших международных грантов и кредитов.

«Минздрав приобрёл 40 ИВЛ по $30 тысяч, тогда как их стоимость по базе данных Департамента лекарственных средств составляла $7 900. Кроме того, в сентябре 2020 года были закуплены 27 детских ИВЛ по стоимости $25 тысяч, тогда как их рыночная стоимость не превышала $10 тысяч», — сообщили в Госкомитете.

В ГКНБ отметили, что аналогичная ситуация наблюдается и при поставке в медучреждения кислородных концентраторов и функциональных кроватей.

По данному факту начато досудебное производство по статье «Коррупция» и ведётся следствие.

Расследование журналистов о госзакупках

3 июля 2020 года журналисты издания «ПолитКлиника» провели расследование о госзакупках средств индивидуальной защиты (СИЗ) и ИВЛ.

Для своего расследования журналисты выделили период госзакупок с января по май 2020 года.

Они тогда отметили, что что СИЗы, маски и аппараты ИВЛ во время пандемии коронавируса стали дороже. Но при этом госорганы закупали эти товары по завышенным ценам у компаний не имеющих отношения к здравоохранению.

Вот, что писали журналисты:

Одноразовые маски закупались по 400 сомов за штуку, при их рыночной стоимости от 30 до 150 сомов;

Респираторные маски закупались по 300 сомов, хотя их можно было приобрести в 5-6 раз дешевле;

Защитные костюмы были закуплены по 6 тысяч сомов, когда их рыночная стоимость не превышает 2 тысяч сомов;

Аппарат ИВЛ был закуплен за 2,5 млн сомов, хотя, по словам журналистов, его можно приобрести в интернет-магазинах за 1 млн сомов.

Минздрав и его нарушения во время пандемии

В октябре 2020 года финпол* начал досудебное производство по факту нерационального распределения гуманитарной помощи, предназначенной для борьбы с коронавирусом.

* Финпол ликвидировали 5 марта, однако до сих пор неизвестно какое ведомство возьмёт функции финпола.

Фигурантом дела проходит бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Он был задержан по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением. Сейчас он под домашним арестом после операции на сердце.

Также в деле фигурирует экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Он был первым, кто курировал подготовку страны к пандемии. Правда, его арестовали по делу о незаконном обогащении, но финпол и ГКНБ допрашивали его и по пандемийным вопросам.

Кубатбек Боронов, бывший премьер-министр, ушедший в отставку после октябрьских событий, тоже уже побывал на допросе в финполе в качестве свидетеля.

В начале 2021 года глава финпола Сыймык Жапыкеев заявил, что власти привлекут к ответственности всех чиновников, которые были причастны к плохой подготовке для борьбы с коронавирусом во время первой волны летом 2020 года.

Также межведомственная комиссия по расследованию работы госорганов по борьбе с коронавирусом обнародовала данные о том, что кыргызские власти сделали ряд бесполезных госзакупок по завышенным ценам на бюджетные и донорские деньги под предлогом борьбы с коронавирусом.

При этом в ночь на 7 октября неизвестными лицами был разгромлен Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – в офисе уничтожили бумаги и цифровые носители, часть из которых могла стать доказательством нарушений.