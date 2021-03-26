Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев дал пресс-конференцию по итогам двухдневного визита в Ташкент — он обнародовал протокол, подписанный главами межправительственных комиссий по вопросам урегулирования границ. С кыргызской стороны его подписал Ташиев, с узбекской премьер-министр Абдулла Арипов.

По словам Ташиева, Ташкент и Бишкек «решили все приграничные вопросы на 100%».

«Этот протокол не секретный, он был принят всем составом нашей делегации и со стороны Кыргызстана, и со стороны Узбекистана», — рассказал он.

По его словам, протокол будет обработан специалистами государственных ведомств и после этого между странами будет заключен договор, который подпишут президенты. Затем его ратифицирует парламент.

По поводу всех обсужденных пограничных вопросов Ташиев сказал, что не будет их зачитывать, так как это «очень долго». «Клооп» выбрал главное из сказанного Ташиевым.

Про воду

По словам Ташиева, стороны договорились «подготовить проект межправительственных соглашений о совместном использовании родника Чечме*». Они поручили совместным рабочим группам «провести совместные полевые обследования и подготовить предложения по описанию полевых участков».

* Родник Чечме располагается на неописанном участке границы и неоднократно служил причиной стычек между жителями села Чечме Кадамжайского района и узбекского села Чашма анклава Сох. Последнее крупное столкновение было летом 2020 года, пострадали не только люди, но и их имущество — машины и дома.

Ташиев также сообщил, что стороны согласились описать Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища. Оно остается на территории Узбекистана, но использовать его страны будут вместе.

«При условии заключения межправительственного соглашения о совместном использовании водных ресурсов Андижанского водохранилища, предусматривающего его заполнение не выше 900 горизонталей за исключением форс-мажорных обстоятельств, обеспечение узбекской стороной гражданам Кыргызстана беспрепятственного доступа к воде, ее использованию для водопоя, полива, рыболовства и других [нужд]. Узбекская сторона обязуется не устанавливать инженерно-технические сооружения вокруг чаши водохранилища», — заявил он.

Также стороны опишут Орто-Токойское (Касансайское) водохранилище в Джалал-Абадской области.

«Вопрос о кыргызско-узбекской границе решен на 100%. Мы рассмотрели очень сложные вопросы и решили их. Орто-Токойское водохранилище осталось на нашей стороне, но 95% воды в нем используются узбекской стороной. Территория Орто-Токойского водохранилища занимает около 800 га. Я так округляю, там 700 с чем-то га. Почти 200 га из них они нам уже компенсировали, около 600 га еще осталось», — рассказал Ташиев.

Из сказанного Ташиевым точно неясно, перейдет ли водохранилище Узбекистану.

Что отдаст Узбекистан Кыргызстану

По словам главы ГКНБ, Узбекистан при демаркации и делимитации спорных участков госграницы согласен передать «в качестве компенсации» ряд участков Кыргызстану.

В эти спорные участки входят:

105 га на участке Кок-Cерек;

212 га на участке Баястан;

100 га на участке Ак-Таш;

25 тыс га на участке Кара-Белес — он раньше отошел от Кыргызстана Узбекистану, а теперь его вернули;

35 га на Унгар-Тоо.

Также Узбекистан «на условиях компенсации» передаст при демаркации кыргызской стороне около 800 га земель, речь про участок Гавасай.

Про анклав Сох

По поводу всех пограничных вопросов Ташиев сказал, что не будет их зачитывать, так как это «очень долго». Однако немного сообщил и о том, что касается анклава Сох.

«Стороны договорились с 1 апреля 2021 года открыть пункты пропуска “Кайтпас — Риштан” и “Отукчу — Туль” для передвижения лиц, легковых транспортных средств, микроавтобусов до 20 посадочных мест. Приведение в порядок, восстановление, ремонт пунктов пропуска на территории Кыргызстана “Кара-Суу”, “Бек-Абад”, “Ынтымак”, “Кен-Сай”, “Сейдикум” будет проводиться совместно с узбекской стороной. Почему с узбекской стороной — я объясню позже. По мере готовности стороны обязуются открыть пункты пропуска “Кара-Суу”, “Бек-Абад”, “Ынтымак”, “Кен-Сай”», — заверил он.

Однако когда журналисты попросили подробнее рассказать о том, как будет проходить транспортное сообщение, чиновник снова зачитал эту же выдержку из документа, добавив — «Слушайте пожалуйста, уважаемые журналисты, чтобы потом не задавали другие вопросы».

«То есть грузовые машины там не будут проходить, вот и все. Никакого коридора не будет», — резюмировал он.

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Когда договоренность заработает?

По словам Камчыбека Ташиева, документ не окончательный: протокол будет обрабатываться правительственной делегацией, соответствующими государственными органами на местах. Далее его ждет одобрение президентами и ратификация — приблизительные сроки процедур озвучены не были.

Однако все положения в протоколе прописаны по «обоюдному согласию» Бишкека и Ташкента.

«Естественно, это все превратится в договор между государствами, подписанный нашими уважаемыми президентами, а потом уже будет проходить ратификацию через Жогорку Кенеш. Данный документ не является секретным, он общедоступный, поэтому та информация, что я рассказал, должно знать все население. Ни у кого никаких сомнений не должно оставаться. Никаких “проигравших” и “выигравших” не бывает. Мы с нашими уважаемыми коллегами из Узбекистана пришли к обоюдному согласию при решении [вопроса] государственной границы. Этого мы достигли в результате встречи наших уважаемых президентов Садыра Нургожоевича Жапарова и Шавката Миромоновича Мирзиеева. Во время визита нашего президента в Ташкент они достигли такой договоренности», — заключил Ташиев.

Кыргызско-узбекская граница

Конфликты из-за несогласованных границ между Узбекистаном и Кыргызстаном начались сразу после развала Советского Союза. В советское время административная граница этих стран была очерчена без учета рельефа местности.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 километров. Из них описано 1170 км или 85%. Между Кыргызстаном и Узбекистаном существует девять спорных территорий, там нередко происходят конфликты между гражданами двух стран.

Сейчас на территории Кыргызстана остаются четыре узбекских анклава — Сох, Шахимардан, Чон-Гара и Таш-Добе. В Узбекистане есть один кыргызский анклав Барак площадью в четыре квадратных километра. Периодически там происходят конфликты. Последний крупный конфликт по спорной горе Унгар-Тоо и спорному Орто-Токойскому (Касансайскому) водохранилищу произошел в августе 2016 года.