Глава Управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева на брифинге 26 марта рассказала, откроются ли школы города в ближайшее время.

По ее словам, пока не все школьники смогут вернуться за школьные парты — некоторые продолжат обучаться дистанционно. Такое решение принято из-за эпидситуации в Бишкеке и Чуйской области. По данным Центра госсанэпиднадзора, с 15 марта наблюдается рост заражений COVID-19 и внебольничной пневмонией.

«1 апреля у нас начинается четвертая четверть, мы планируем ее открыть в том же режиме, что и в третьей четверти. В офлайн выйдут семь параллелей, остальные четыре параллели в режиме онлайн [6-е,7-е,8-е,10-е классы]. В последующие две-три недели нам покажут динамику изменения эпидемиологической ситуации, мы будем надеяться, что она будет улучшаться, идти в лучшую сторону, и мы сможем решить ситуацию и по другим параллелям», — сказала Иманалиева.

При этом в среднем четвертая четверть в кыргызских школах заканчивается 25-27 мая. Таким образом, есть вероятность, что полностью к офлайн-обучению в этом учебном году они уже не вернутся.

Что касается детсадов, то они сейчас охватывают порядка 4300 детей.

«9 марта мы открыли дошкольные организации. С учетом того, что мы обязаны соблюдать алгоритм, который утвержден совместно минобразом и минздравом, мы открыли подготовительные группы с разделением на подгруппы, где не более 10 детей. Их и старшие группы с разделением на подгруппы мы тоже открыли, как и дежурные группы для остро нуждающихся семей, и мы соблюдаем санитарные нормы, которые нам предписаны», — рассказала Иманалиева.

По словам вице-мэрки Айжан Чыныбаевой, «в случае ухудшения ситуации» в городе могут ввести ограничительные меры. Чиновница призвала к ответственности и бизнес, и население — в частности, попросила граждан не ходить в заведения с температурой и признаками заболевания.

При этом ранее первый вице-премьер-министр Артем Новиков как глава Республиканского штаба по коронавирусу принял решение о том, что дистанционное обучение для кыргызских школьников закончится 1 апреля.

Дистанционное обучение в Кыргызстане

Вопрос о полном открытии государственных школ и детских садов обсуждается с начала пандемии. Всех детей отправили на онлайн-обучение с 8 апреля 2020 года.

После введения режима ЧП и ЧП в стране Министерство образования спешно разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал загрузили на специальные сайты ведомства, а также вели его трансляции по телеканалам.

Но онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.

Сейчас из-за пандемии коронавируса государственные школы и детсады остаются последними учреждениями, которые не начали полноценную работу в офлайне. Остальные сферы деятельности, такие как бизнес, муниципальный транспорт и рынки работают без ограничений, но при соблюдении санитарных норм и норм профилактики коронавируса.

Частные детские сады и школы тоже уже открылись и ведут свою деятельность с осени 2020 года при соблюдении всех норм профилактики коронавируса. Работают в офлайн-режиме в городе и частные образовательные курсы и центры развития для детей и подростков.

Читайте по теме: