Саймаити

Турецкая ежедневная газета Sabah 21 марта 2021 года опубликовала материал по допросам подозреваемых в убийстве китайского бизнесмена уйгурского происхождения Айеркена Саймайти. Он отмывал деньги для незаконной подпольной сети грузоперевозок.

Журналисты написали о подозреваемых в убийстве и террористической организации, к которой они относятся, о машине генконсульства Кыргызстана в Турции*, и о самом Саймайти.

* Утром 12 ноября 2019 года авторы инстаграм-страницы «Беспредел KG» опубликовали пост, в котором утверждалось, что Саймаити пользовался автомобилем кыргызского генконсула — этот вывод они сделали по фотографиям с места убийства, которые выпустила турецкая газета «Хюрриет».

Днем 12 ноября генконсул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков был освобожден от должности. Несмотря на это, ранее МИД Кыргызстана, как и журналисты «Хюрриет», заявил, что номера на автомобиле были подложными.

Позже кыргызская дипмиссия признала, что это их автомобиль, но Сопоков утверждал, что не понимает, как машина там оказалась. Затем активисты «Умут 2020» доказали, что Сопоков и Саймаити знакомы и у них есть общие фото.

В июле 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Сопокова к штрафу в 300 тысяч сомов. Он был освобожден в зале суда.

Что сказал подозреваемый?

В материале Sabah говорится, что Абдулла Энвер — один из предполагаемых убийц Саймаити — был членом террористической группировки «Тахрир аш-Шам».

На допросе он рассказал, что организатор убийства, террорист из Сирии по имени Адем. Он обещал заплатить за убийство Саймаити $100 тысяч.

«45 дней до происшествия [убийства], когда я был в Идлибе, лидер группировки по имени Адем позвал меня выйти. Он сказал “Поедешь в Стамбул, встретишься с Хусейном”. Тогда же он [Адем] мне показал фотографию человека, которого нужно убить — госномер его машины и адрес. Он дал мне на дорогу $1 500. После того, как мы убъём [Саймаити], он должен был дать Хусейину и мне по $50 тысяч, всего $100 тысяч. Я спросил, зачем его убивать [Саймаити], он [Адем] ответил, что “он [Саймаити] не мусульманин, он неверный”», — сказал он.

По словам Энвера, он попал в Турцию через Молдову с узбекским паспортом.

Уголовное дело семерых подозреваемых в убийстве Саймаити рассматривается в Верховном уголовном суде Стамбула.

Стамбульская прокуратура предъявила обвиняемым по этому делу обвинения по статьям «Участие в вооруженной террористической группировке», «Попытка свержения конституционного строя», «Заказное убийство» и попросила для них пожизненное лишение свободы.

Показания жены Саймаити

Также в материале Sabah приводятся показания вдовы Саймаити Вуфули Бумалиаму. Она рассказала следователям, что перед убийством её мужу поступали угрозы от его партнёров.

«Я знаю человека под имени Рахим, который ранее был министром таможни Кыргызстана*, также турецкого гражданина Абибуллу Абдулкадара Пехливана**, с которыми он занимался переводом денег. Мой муж переводил деньги этих людей в Англию, Германию, Дубай и Америку», — сказала она.

* Она называла Матраимова Rahim — турецкий вариант сокращенной версии его имени — и ошибочно считала «таможенным министром Кыргызстана в то время». (Раимбек Матраимов работал заместителем председателя таможни с 2015 по 2017 год.)

** В протоколе допроса Бумаилиаму называет Абдукадыра ‘Ebibullah Abulkadar Pehlivan’ — возможно, это ошибочный вариант имени Абдукадыра с турецкой версией слова «Палван», которое члены его семьи используют в качестве еще одной своей фамилии.

По её словам, у Саймаити были проблемы, «связанные с торговлей» с его партнёрами и позже те начали вымогать у Саймаити деньги.

«Примерно за три-четыре месяца до событий, устав от этих угроз, муж дал интервью одному телеканалу. В интервью он рассказал, что знает как, куда и для каких целей выводились деньги из Кыргызстана, что у него есть официальные документы. Сказал, что если угрозы не прекратятся, то он передаст их телеканалам Кыргызстана», — сказала Вуфули Бумаилиаму следователям.

Убийство Саймаити

Китайский бизнесмен уйгурского происхождения Айеркен Саймаити был застрелен в кафе в одном из стамбульских отелей вечером 10 ноября 2019 года. Бизнесмен умер в больнице от полученных ранений.

12 ноября турецкая полиция задержала троих подозреваемых в убийстве. Тогда сообщалось, что двое из них — граждане Кыргызстана по имени Хусейин Ахметалиев и Абдулла Энвер. Третий задержанный — гражданин Сирии Али Исбе. Позже ГРС опровергло то, что Ахметалиев и Энвер получали кыргызские паспорта.

Саймаити занимался отмыванием денег для незаконной подпольной сети империи грузоперевозок уйгурской семьи Абдукадыр, вывезшей из Кыргызстана миллионы долларов. Позже он стал главным информатором журналистов «Азаттыка», OCCRP и «Клоопа», опубликовавших серию серии расследований о выводе более $700 млн из Кыргызстана.

Бизнесмен передал журналистам документы, которые доказывают причастность экс-зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова к выводу из страны этих средств.

Кроме того, Саймаити предоставил документы и рассказал о том, что совместно с женой отправлял часть отмытых денег в благотворительный фонд семьи Матраимовых, объясняя, что переведенные средства были долей Райымбека Матраимова за содействие в работе схемы.

Саймаити изначально утверждал, что перевел в общей сложности почти $2,4 млн в благотворительный фонд Матраимовых.

Матраимовы отрицали какие-либо связи с Саймаити, признав только то, что его жена пожертвовала $200 тысяч на благотворительность якобы от имени бизнесмена, которого они отказались назвать.

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