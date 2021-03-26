На пресс-конференции, посвященной итогам поездки правительственной делегации по делимитации и демаркации границ в Узбекистан, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пояснил, почему спецслужба отпускает задержанных за коррупцию чиновников.

«Во главе ГКНБ стою я. Значит ни один сотрудник ГКНБ никакую мзду от коррупционеров брать не будет. Что мы должны делать с коррупционерами? Устанавливаем размер коррупции, возбуждаем дело, привлекаем к ответственности. Потом, когда они возвращают ущерб в бюджет, мы их отпускаем на свободу в соответствии с соглашением о сотрудничестве со следствием. Другого выхода нет. Он [коррупционер] оплатил — уходит, не оплатил — заставим», — сказал он.

На вопрос журналистов, почему нельзя содержать обвиняемых в коррупции под стражей и арестовать всё незаконно нажитое имущество, Ташиев отметил, — «Мы не можем каждого из них отправлять в тюрьму. В ГКНБ всего 70 мест, много не соберём».

ГКНБ и Ташиев

Камчыбек Ташиев стал главой ГКНБ 16 октября 2020 года. Его назначил на эту должность его друг и соратник Садыр Жапаров, который на волне октябрьских событий стал премьер-министром, а затем и вовсе выиграл президентские выборы.

Сам Камчыбек Ташиев дважды был депутатом парламента: c 2005 по 2007, а затем с 2010 по 2013 года. Кроме этого с 2007 по 2009 год он возглавлял МЧС.

На посту главы спецслужбы Ташиев не раз говорил, что ведомство будет активно бороться с коррупцией. Однако чаще всего громкие задержания заканчивались тем, что обвиняемые в коррупции чиновники платили сумму причинённого ими ущерба, который определяло ГКНБ, и их отпускали под домашний арест.

Задержания экс-главы Таможенной службы и кримавторитета Камчы Кольбаева — одни из самых громких.

При этом по делу о коррупции на таможне Матраимов выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов, затем суд признал его виновным, оштрафовал на 260 тысяч сомов и отпустил.

Позже Матраимова вновь задержали по дело об отмывании преступных доходов. Суд отправил его в СИЗО ГКНБ на 2 месяца, однако позже в СМИ появилась информация, что Матраимов находится в частной клинике «Бикард» из-за проблем с сердцем. ГКНБ позже подтвердил, что Матраимов находится «Бикарде» по состоянию здоровья и его охраняют сотрудники спецслужбы в гражданской форме.

2 марта стало известно, что Камчы Кольбаева отпустили из колонии под подписку о невыезде. В октябре 2020 года ГКНБ заявило, что Кольбаев задержан «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвинялся в «Создании преступной организации или участии в ней».

Уже 3 марта ГКНБ сообщил, что родственники Кольбаева возместили государству 49,6 миллионов сомов по делу о легализации преступных доходов. По данным спецслужбы, общая сумма ущерба по этому делу составляет более 250 млн сомов.