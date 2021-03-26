Бишкекская территориальная избирательная комиссия (БТИК) сообщила, что кандидатка в депутаты от партии «Наш народ», певица Анжелика Кайратова нарушила правила ведения агитации.

Певица получила письменное предупреждение о недопустимости злоупотребления агитацией. Решение было принято на основании заявления в ее адрес, поступившего 19 марта.

В жалобе сообщалось, что в газете «Де-факто» было опубликовано интервью с певицей, но без выходной информации о печатном издании.

Уполномоченная партии «Наш народ» Асылкул Сасыбаева объяснила, что партии о статье в газете стало известно 12 марта по факту выпуска газеты в продажу. При этом, по словам самой певицы, само интервью прошло 1 марта. В доказательство она привела письмо главного редактора газеты.

Членам рабочей группы представители партии пояснили, что публикация вышла 12 марта по ошибке работников газеты.

При этом сама Анжелика Кайратова стала кандидатом от партии еще 27 февраля, а это означает, что предвыборная агитация по сути началась с этого момента.

БТИК пришла к выводу, что со стороны кандидатки имеются признаки предвыборной агитации, и вынесла ей письменное предупреждение.

Розыгрыш квартиры

Это не единственная жалоба, поступившая на певицу в связи с предстоящими выборами в городские кенеши.

Ранее в координационную группу оперативного реагирования Центризбиркома поступило письмо от БТИК, в котором сообщалось, что Анжелика Кайратова провела прямой эфир в Instagram и разыграла квартиру среди своих подписчиков.

Таким образом она могла нарушить правила ведения предвыборной агитации, так как во время нее кандидаты не имеют права заниматься благотворительностью и что-либо дарить.

Информацию передали в милицию и генпрокуратуру, началась проверка. При этом ЦИК еще не приняла решения по данной жалобе.

В партии «Наш народ» ответили на жалобу, пояснив, что певица зарабатывает тем, что проводит развлекательные мероприятия. По мнению политобъединения, действия кандидатки не нарушают агитацию, так как Анжелика Кайратова вручала подарки не от своего имени.

При этом, в партии отказались предоставить доказательства того, что разыгранная квартира действительно принадлежит третьим лицам, а не ей самой.

Выборы в местные кенеши

Выборы на местном уровне должны были пройти в Оше, Майлуу-Суу, Караколе, Балыкчы и Токмаке и в отдельных районах Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Ошской областей 12 апреля 2020 года.

Но из-за коронавируса в республике тогда ввели режим чрезвычайной ситуации (который действует до сих пор) и чрезвычайное положение в городах Бишкек, Ош и нескольких районах. Тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о переносе этих выборов на неопределенный срок.

После октябрьских событий и смены власти избранный президент Садыр Жапаров назначил их на 11 апреля 2021 года. Жапаров в интервью КНИА «Кабар» сказал, что «надеется» на то, что депутаты примут решение о проведении референдума по Конституции в один день с выборами в местные кенеши для экономии бюджета.

И депутаты парламента еще до того, как официально закончилось общественное обсуждение проекта основного закона страны, приняли законопроект о референдуме по Конституции в первом чтении. Через два дня после завершения обсуждения официально они приняли его во втором и третьем чтениях за один день, после чего законопроект подписал президент Жапаров.

Известно, что выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой редакции Конституции обойдутся бюджету почти в полмиллиарда сомов. Кроме них, должны пройти повторные выборы в парламент — сумма из бюджета, которую планируют потратить на них, неизвестна.