Бекбай Алыкулов.

После продолжительной болезни на 84 году жизни скончался кыргызский писатель, журналист и заслуженный деятель культуры Бекбай Алыкулов. Об этом сообщило министерство культуры.

«На протяжении всей своей жизни он воспевал культурные и духовные ценности нашего народа. Алыкулов оставил огромный след в становлении и воспитании молодежи. Он любил людей и был настоящим профессионалом своего дела. Выражаем соболезнования и разделяем горечь утраты с его семьей, близкими и коллегами», — сообщили в ведомстве.

Бекбай Алыкулов родился в селе Сары-Булак Жайыльского района Чуйской области. Профессиональную деятельность Алыкулов начинал методистом в сообществе «Билим/Знание». В 1967 году стал старшим специалистом книжного отдела союза потребителей. В 1983 году работал специальным корреспондентом в газете «Советский Кыргызстан».

Позже он стал руководителем отдела по художественному переводу издания «Кыргызстан», в 1988 году главным редактором киностудии «Кыргызфильм», спустя два года главным редактором отдела по художественному переводу издания «Кыргызстан», далее руководителем отдела культуры в газетах «Чүй баяны» и «Кыргыз Туусу».

Свое первое произведение «Фонарь» Алыкулов опубликовал в 1957 году в журнале «Жаш Ленинчи/Молодой Ленинец». С тех пор его рассказы и очерки стали появляться на страницах сезонных изданий. Кроме этих произведений вышли в свет такие книги Алыкулова как, «Омуру орнок инсан/Человек с образцовой жизнью», «Аккуулар кайтып келатат/Лебеди возвращаются», «Балалык менен кездешуу/Встреча с детством».

Автор: Гульнур Чынгызова