Встреча вице-премьер-министра Артема Новикова с жителями жилмассива «Ак-Ордо», фото: пресс-служба правительства

Пресс-служба правительства сообщила, что вице-премьер-министр Артем Новиков 26 марта встретился с жителями жилмассива «Ак-Ордо», живущими вблизи ТЭЦ-2.

В разговоре с местными жителями Новиков заявил, что сейчас «никаких решений по сносу и переносу жилых домов граждан приниматься не будут».

*Ранее 25 марта к Дому правительства вышли около 80 жителей «Ак-Ордо», чьи дома находятся вблизи ТЭЦ-2. Граждане были недовольны заявлением премьер-министра Улукбека Марипова о том, что в случае запуска ТЭЦ-2 семьи, живущие вблизи электроцентрали придется расселить. Тогда Марипов сообщил, что под переселение могут попасть около 400 семей.

Новиков рассказал жителям, что вопрос по возобновлению работы ТЭЦ-2 стоит на повестке дня, так как столице нужны новые энергомощности. Саму ТЭЦ планируется подключить к природному газу, что снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

«Нужно оценить уровень выбросов в воздух с тем, чтобы в дальнейшем у жителей близлежащих домов не возникало нареканий и жалоб. Мы накануне проработали несколько вариантов, в том числе перенос трубы», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) даст понятие о том, насколько можно сократить санитарный радиус ТЭЦ-2.

«Разработка занимает от 6 до 12 месяцев. До понимания технических параметров модернизации ТЭЦ-2 и возможности ее модернизации, вопросы по сносу или переносу домов даже подниматься не будут», — сказал Новиков.

Вместе с этим вице-премьер заверил, что правительство займется решением вопросов жителей по постановке на временный учет, доступу к медицинским и образовательным государственным услугам.

Планы на модернизацию ТЭЦ-2

Правительство страны уже не первый раз говорит о планах запуска ТЭЦ-2. Сама теплоэлектроцентраль расположена в Сокулукском районе, ее строительство началось еще в 1986 году, но позже остановилось.

В 2019 году Мухаммедкалый Абылгазиев будучи премьер-министром поручил подготовить несколько вариантов запуска теплоцентрали. Тогда же он рассказал, что часть оборудования с ТЭЦ-2 перенесли на ТЭЦ Бишкека.

Кроме этого, заинтересованность в запуске ТЭЦ-2 проявляла и компания «Газпром Кыргызстана». В январе этого года замдиректора по ремонту и капитальному строительству компании Мурат Сулайманов сообщил, что «Газпром Кыргызстана» технически уже готов предоставить газ на ТЭЦ Бишкека и на ТЭЦ-2.