Пресс-секретарь президента Галина Байтерек объяснила, почему глава государства Садыр Жапаров пока не будет вакцинироваться.

По ее словам, согласно лабораторным исследованиям крови, у Жапарова в достаточном количестве обнаружены антитела к коронавирусу, так как он ранее им переболел.

«Согласно консультациям врачей, на данный момент президенту нет необходимости вакцинироваться. Если по истечению времени количество антител значительно уменьшится, то Садыр Жапаров в обязательном порядке будет привит вакциной от коронавируса», — подчеркнула Галина Байтерек.

Ранее министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что Садыр Жапаров уже болел коронавирусом и вакцину ему получать не нужно из-за «хорошего уровня антител» — 9-9,5.

29 марта минздрав начнет первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. Первым вакцину получит министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Также на первом этапе вакцинируют медиков и работников сферы образования. Прививки будут проводиться на добровольной основе.

Кыргызстан получил китайскую вакцину от COVID-19 SinoPharm 19 марта. Всего в страну поступило 150 тысяч доз препарата на бесплатной основе. Этого количества вакцин хватит на 75 тысяч человек, так как препарат вводится двукратно с интервалом 25-28 дней.