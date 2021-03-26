Представительница Министерства здравоохранения, эпидемиолог-иммунолог Бурул Асыкбекова сообщила «Азаттыку», что некоторые врачи пожелали привиться российской вакциной.

По ее словам, точное число отказавшихся от китайской вакцины и причины их решения будут известны после начала кампании по вакцинации.

«По нацплану мы должны уточнить, кто будет получать вакцину. Среди медиков, уже переболевших коронавирусом, много тех, кто отказывается. Сейчас в Интернете много разной информации, все это читают. Многие говорят, что хотят получить российскую вакцину», – сказала Асыкбекова.

Ранее глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что намерен первым в стране получить вакцину от COVID-19. Глава минздрава будет получать китайскую вакцину SinoPharm.

«Я первым получу вакцину в понедельник, 29 марта в 9 утра. Сам я не болел коронавирусом, соответственно, антител у меня нет», — сказал глава минздрава.

Он отметил, что проведет брифинг, после которого он и другие медработники получат первую дозу вакцины.

Вакцинация от COVID-19 в Кыргызстане

Минздрав 25 марта сообщил, что первый этап вакцинации в Кыргызстане стартует 29 марта. Вакцинацию начнут в Бишкеке, Оше и Чуйской области. Прививать будут пока китайской вакциной SinoPharm.

Вакцинация в стране будет в три этапа:

На первом этапе планируется вакцинировать медиков, работников образовательных организаций, правоохранителей и силовиков.

На втором этапе прививки получат лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, социально уязвимые слои населения, а также люди старше 60 лет.

Вакцинацию среди остальных граждан проведут только на третьем этапе.

Кыргызстан получил китайскую вакцину от COVID-19 SinoPharm 19 марта. Всего в страну поступило 150 тысяч доз препарата на бесплатной основе. Этого количества вакцин хватит на 75 тысяч человек, так как препарат вводится двукратно с интервалом 25-28 дней.

При этом еще не получено одобрение документов на вакцину со стороны Научно-технической группы экспертов иммунизации. Ожидается что это будет сделано 26 марта.