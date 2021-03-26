С моста на реке Ак-Бура на участке Дача в селе Толойкон Кара-Суйского района выбросилась 26-летняя девушка. Милиция начала досудебное производство по статье «Доведение до самоубийства».

Пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев сообщил, что девушку на мосту увидели отдыхающие. Когда один из них попытался ее спасти, она бросилась с моста. Происходящее снял на видео один из свидетелей.

«Один из ребят подполз к девушке. Когда он до нее дошел, она выбросилась. Есть предположение, что погибшая в тот миг увидела своего молодого человека с его другом и бросилась с моста», — сказал Аширбаев.

В милиции также рассматривают версию о возможной ссоре девушки с молодым человеком.

Покойная окончила медицинский факультет ОшГУ. Закончив учебу уехала к родителям, проживающим в Тюменской области Российской Федерации. Вернулась 24 марта. Девушка был гражданкой России.