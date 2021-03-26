В Оше задержан подозреваемый в убийстве 35-летнего учителя. Об этом сообщил 26 марта пресс-секретарь ГОВД Оша Абсаттар Тавакалов.

«Задержанный, житель Кара-Суйского района, 1958 года рождения. Он полностью признал свою вину. Подозреваемый был задержан спустя два дня, в то время, когда скрывался дома у одного из своих знакомых», — сообщил Тавакалов.

Преступление было зарегистрировано в ЕРПП по статье «Убийство».

Тело учителя ошской школы №44 обнаружили 23 марта у многоэтажного дома — в него стреляли. Известно, что также убитый подрабатывал в службе такси. У покойного остались жена, две дочери и сын.