Государственный комитет национальной безопасности установил, что руководство Фонда по управлению госимуществом причинило ущерб бюджету на сумму более 100 млн сомов. Об этом сообщили в ГКНБ 2 марта.

По данным спецслужбы, должностные лица при сдаче в аренду на длительный срок недвижимость принадлежащую государству, заключали невыгодные контракты.

По данному факту начато досудебное производство по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение заведомо невыгодного контракта».

«Сейчас ведутся мероприятия по возмещению причиненного ущерба государству», — сообщили в ГКНБ.

Ранее, 15 февраля Финполиция установила факт выдачи в аренду мест в торговом центре «Караван» по заниженным ценам, «своим людям». Выдача осуществлялась со стороны сотрудников предприятия «Мүлк/Имущество», которое относится к Фонду госимущества. Правоохранительные органы также сообщили, что руководители «Мүлк/Имущество» с 2017 года не проводили в торговом центре электронный аукцион и платили заработную плату «мертвым душам».

Тогда финпол оценил причиненный ущерб бюджету в более чем 367 млн сом.