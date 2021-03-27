Гражданская активистка Кундуз Ажибекова 26 марта была вызвана на допрос в ГКНБ. По ее словам, она была вызвана на допрос из-за поста в соцсетях, где она написала о вмешательстве местных властей в предвыборную агиткампанию.

Активистка также отметила, что передала ГКНБ все необходимые материалы.

Ранее Ажибекова обратилась через фейсбук к главе Муниципального территориального управления №4 Бахтияру Канатбекову, к его заместителю Рыскулу Турускееву и к акиму Ленинского района Чынасылу Чыныбаеву. В своем обращении она просила не заставлять руководителей квартальных комитетов работать на политическую партию «Эмгек» и обещала передать имеющиеся факты соответствующим органам.

Кундуз Ажибекова представитель партии СДПК. Она одна из сторонниц бывшего президента Алмазбека Атамбаева.