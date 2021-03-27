Фото: Пресс-служба аппарата президента.

Пресс-служба аппарата президента сообщила, что 27 марта президент Садыр Жапаров вместе с представителями дипломатического корпуса высадили деревья в столичном парке «Ынтымак» в поддержку активизации участия женщин на выборах в местные кенеши.

В мероприятии приняли участие послы Японии, Германии и Швейцарии. Также на высадке «Аллеи равных прав и возможностей» присутствовали спецпредставитель Генсека ООН по Центральной Азии Наталья Герман и председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

В своей речи Жапаров выразил уверенность в том, что практическое применение 30% квоты приведет к увеличению количества женщин в айыльных кенешах, а в результате можно будет обеспечить гендерное равенство при принятии решений на местах.

В пресс-службе отметили, что закон гарантирует 30% резервирование мест за женщинами на выборах депутатов айыльных кенешей.

Выборы в местные кенеши в Кыргызстане назначены на 11 апреля 2021 года. По данным аппарата президента, из 7560 мест 2943 мандата будут предоставлены женщинам.