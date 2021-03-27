Пресс-служба правительства сообщила, что ограничительные меры в стране пока вводиться не будут, но будут усилены санитарные нормы безопасности в общественных местах. Такое поручение дал первый вице-премьер-министр и глава Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом Артем Новиков.

Он отметил недостаточную работу минздрава по подготовке к новой волне пандемии коронавируса.

«Ведомство в первую очередь должно держать под особым контролем проводимую работу по обеспеченности медицинских учреждений медикаментами, СИЗами, оборудованием, по функционированию системы подачи жидкого кислорода. Этот анализ должен проводиться на регулярной основе в разрезе каждой организации здравоохранения. Это ваша ежедневная работа. Обязательно, чтобы штаб вам давал такие поручения?» — сказал чиновник.

В мире наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Новиков отметил, что в соседних странах ввели ограничительные меры. В Казахстане выявили британский и южноафриканский штаммы коронавируса, которые считаются более заразными.

В Кыргызстане также ухудшается эпидемиологическая ситуация.

Больше всего случаев выявляют в Бишкеке и Чуйской области. Ранее Новиков поручил всем больницам подключиться к подаче кислорода.