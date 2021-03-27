Работник угольной шахты в Лейлекском районе Баткенской области попал в больницу из-за отравления угарным газом. Об этом сообщили 26 марта в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Несчастный случай произошел в Сулюкте на шахте «Байкал+». Вице-мэр города Мария Сапаркулова сообщила «Клоопу» о том, что состояние пациента удовлетворительное, он начал самостоятельно передвигаться.

В шахтах на территории Кыргызстана тяжелые условия труда — МЧС регулярно сообщает об обвалах и отравлениях угарным газом. Иногда такие трагедии уносят жизни целых семей.



