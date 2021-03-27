Пресс-служба посольства США в Кыргызстане сообщила, что США призывают власти Кыргызстана серьезно рассмотреть замечания и рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Венецианской комиссии по проекту новой Конституции.

И.о. советника по политическим вопросам Лейн Дарнелл Бал 25 марта на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене выступил с речью, в которой отметил, что США обеспокоены неоднократными процедурными нарушениями в процессе подготовки проекта и утверждения проекта конституции Кыргызстана.

Лейн Дарнелл Бал подчеркнул, что парламент не соблюл обязательный десятидневный срок между чтениями закона и то, что были зафиксированы случаи запугивания и незаконного голосования через представителя.

Также США в равной степени с Венецианской комиссией и БДИПЧ обеспокоены чрезмерно важной ролью президента в новой Конституции и призывают власти Кыргызстана последовать рекомендациям и обеспечить соблюдение принципа разделения ветвей власти.

Лейн Дарнелл Бал отметил, что некоторые ссылки на мораль и этические ценности в проекте новой Конституции вызывают опасения, как потенциальные основания для ограничения прав человека и основных свобод.

«Мы также обеспокоены предлагаемым к внесению конституционным положением, которое призывает к финансовой прозрачности политических партий, профсоюзов и общественных объединений. Мы разделяем опасения гражданского общества, что в случае отсутствия ограничений предлагаемое положение может быть использовано для того, чтобы заставить замолчать голоса оппозиции», — заявил и.о. советника.

Ранее Венецианская комиссия и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ опубликовали совместное заключение по проекту новой Конституции КР. Они призвали власти Кыргызстана пересмотреть проект Конституции и назначение референдума.

Конституционная реформа в Кыргызстане

Референдум по изменению Конституции стал последствием политического кризиса, начавшегося в Кыргызстане в октябре 2020 года после парламентских выборов.

5 октября в стране начались массовые волнения, в последствие чего был разгромлен Белый дом. Тогда же на фоне беспорядков к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии его сторонники.

Он сделал заявление о том, что в Кыргызстане необходимо изменить Конституцию и ввести президентскую форму правления. При поддержке сторонников Жапаров за короткое время стал премьер-министром и и. о. президента.

Занимая эти должности, он провел кадровую перестановку, назначив на ключевые должности своих соратников. Вместе с депутатами шестого созыва он так же провел перенос повторных парламентских выборов на неопределенный срок и инициировал конституционную реформу.

Первую версию новой Конституции опубликовали 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов.

Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и редактировало проект основного закона страны.

Параллельно с работой Конституционного совещания прошли президентские выборы и референдум по конституционной реформе. На президентских выборах 10 января 2021 года Жапаров получил большинство голосов избирателей из числа пришедших на выборы. Также большинство тех, кто принял участие в референдуме, проголосовало за президентскую форму правления, которую предлагал Жапаров.

Новый проект Конституции, переработанный и отредактированный Конституционным совещанием, был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом — ряд депутатов хотел рассмотреть и принять его тайно. Однако и эта версия содержала ряд неточностей,правовых коллизий и нарушений прав человека.

Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.

Как и Сообщество юристов Кыргызстана, и еще ряд экспертов, они просили более тщательной переработки и вычитки текста, просили привести его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.

Однако 2 марта комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня. При этом срок общественного обсуждения официально истекал 9 марта и по действующей Конституции до рассмотрения профильным комитетом законопроект должен был пройти ряд процедур.

Юристы и эксперты предупредили депутатов, что если они не будут соблюдать закон при принятии новой версии Конституции, это в будущем может поставить под сомнение «законность работы госорганов» и привести к «угрозе повторения конфликтов». Но уже 3 марта парламент принял законопроект о назначении референдума в первом чтении.

Референдум по Конституции назначен на 11 апреля 2021 года, на один день вместе с местными выборами.