Экс-депутат Исках Масалиев, накануне сообщавший о полученной повестке на допрос, рассказал журналистам о причинах внимания со стороны ГКНБ. По словам политика, его допросили как свидетеля и разговор касался скандала 2016 года — «Белизгейта».

«В 2016 году, когда Абдиль Сегизбаев распространил документы по офшорам в Белизе и якобы причастности к ним моих тогдашних коллег Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой, я был одним из немногих депутатов, кто открыто заявил, что документы сомнительные и недостоверные», — цитирует политика 24.kg.

Ранее на допрос по делу о «Белизгейте» вызывали журналиста «Апреля» Каната Каниметова — тоже как свидетеля. В 2016 году Каниметов был журналистом КТРК и подробно освещал скандал.

Что за «Белизгейт»?

Осенью 2016 года Алмазбек Атамбаев будучи президентом Кыргызстана инициировал поправки в Конституцию страны. Однако это решение раскритиковали ряд депутатов фракции «Ата-Мекен» — Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов.

После их критики в адрес Атамбаева, Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов владели акциями сотового оператора «Мегаком».

В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз.

В ответ депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.

Только в 2021 году, после того как на выборах президента победил Садыр Жапаров, Сегизбаева задержали по делу о «Белизгейте». В ходе выборов он был кандидатом в президенты и жестко критиковал своего оппонента Жапарова. Всего против Сегизбаева возбудили порядка шести уголовных дел.

Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц» — как раз по «Белизгейту». Адвокат Сегизбаева утверждает, что все документы по «Белизгейту» Сегизбаеву дал Атамбаев, будучи президентом. Хотя в 2016 году все подавалось с точностью до наоборот — что Сегизбаев добыл документы и принес их президенту.

По словам адвоката Сегизбаева, тот «как глава ГКНБ и генерал не мог не выполнить приказ непосредственного начальника и верховного главнокомандующего», и потому «ничего не сделал вопреки интересам службы».