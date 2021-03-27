В Алматы выявили мутации COVID-19, характерные для британского и южноафриканского штаммов. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Новые штаммы имеют более высокую контагиозность. По сравнению с предыдущим базовым штаммом показатель заражаемости новых штаммов выше до 70 процентов. То есть данная инфекция более заразная. Именно это и даёт высокий прирост заражений, который отмечается в последнее время в мегаполисе», — сообщил Бекшин.

Ранее главный санврач Алматы сообщал о том, что в связи с увеличением числа заболевших детей и молодых людей проводятся исследования по идентификации новых штаммов коронавируса.

По его словам, по сравнению с прошлым годом число заболевших детей дошкольного возраста в Казахстане стало в два раза больше. Также утроилось количество заболевших школьников.

Алматы лидирует по количеству ПЦР-подтвержденных случаев коронавируса. Город продолжает находиться в «красной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. Общее число зарегистрированных в стране ПЦР-подтвержденных случаев заражения составило 238 785.