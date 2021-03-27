Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане выявили 88 новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 55;

Чуйская область — 24;

Иссык-Кульская область — 5;

Нарынская область — 3;

Джалал-Абадская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 87 946 случаев заражения коронавирусом.

За сутки минздрав не зафиксировал ни одной смерти пациентов с COVID-19. По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 494 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 68 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 84 537 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медиков выявили еще четыре случая заражения COVID-19. Все они заразились в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 233 медработника, из которых выздоровели всего 4 196.

Также штаб сообщил, что на 27 марта в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 528 пациентов, из них 138 находятся в тяжелом состоянии, еще 20 — в крайне тяжелом. Кроме того, еще 437 человек лечатся амбулаторно.