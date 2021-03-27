Юристы подали жалобу на действия следователя Госкомитета нацбезопасности, который допрашивал журналиста Каната Каниметова 11 марта. Об этом журналист написал на своей странице в фейсбуке.

«Мы с юристами из Медиа Полиси — Нурбеком Сыдыковым и Ахматом Алагушевым обратились в суд с жалобой на действия следователя. Мы считаем необоснованным его требование не разглашать данные досудебного производства. Перед допросом, напомню, он буквально заставил меня подписать эту злосчастную подписку. […] Он реально неадекватен. Не зря же его за глаза называют Киллером», — заявил Каниметов.

По его словам, 26 марта в Первомайском райсуде Бишкека жалобу рассматривал судья Боромбаев А.Э. Там же он встретился со следователем — Санжаром Жантаевым.

«Он недобро посмотрел на меня, приблизился ко мне почти что вплотную, зло стиснул зубы, ка-а-а-к сжал мою ладонь и почему-то потянул вниз. Мне даже показалось, что правоохранитель сквозь зубы процедил что-то типа: «Энең….» Боюсь, что наша жалоба следователя действительно взбесила», — рассказал Каниметов.

Также по его словам, следователь угрожал ему уголовным делом, если он будет его фотографировать.

«Я ТЕБЯ ПОСАЖУ!!! Обещаю!!! Ты знаешь по каким делам я работаю?!!» — цитирует журналист Жантаева.

Каниметов сообщил, что их жалобу суд не удовлетворил, так как дело политическое.

Ранее, 11 марта, Канат Каниметов сообщил, что его вызвали на допрос в ГКНБ по делу, связанному с бывшим главой комитета Абдилем Сегизбаевым.

Журналист тогда заявил, что на допросе ему угрожали уголовным делом, если вдруг он расскажет кому-то подробности «беседы». По его словам, следователь вел себя агрессивно и адвоката на допрос не впустил.

Каниметов — свидетель по делу, но он опасается, что все может принять другой оборот. В период «Белизгейта» журналист работал на КТРК.

«Белизгейт»

В 2016 году Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что противники инициированных президентом Алмазбеком Атамбаевым поправок в Конституцию — депутаты «Ата Мекена» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов — владели акциями сотового оператора «Мегаком».

В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз. Этот скандал вошел в историю, как «Белизгейт».

Сами депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.

В 2021 году стало известно, что Абдиля Сегизбаева хотят привлечь к ответственности за распространение фальшивых документов по «Белизгейту» — к этому времени бывший глава ГКНБ успел вступить в конфликт с Садыром Жапаровым, которого жестко критиковал во время президентских выборов.