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Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил смягчить наказание по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

Законопроект вынесен на общественное обсуждение 25 марта на официальной странице парламента.

В справке обосновании отмечено, что сейчас за преступление по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы III категории: для несовершеннолетних — от 2,5 года до четырех лет, для остальных — от 5 до 7,5 года.

«При этом санкция применяется вне зависимости от тяжести содержания распространяемых сведений, контекста событий, при которых оно было сделано, степени публичности, умысла лица и вероятности наступления негативных последствий. Закон не предусматривает каких-либо смягчающих обстоятельств при определении наказания», — уточнил Бекешев.

По его словам, правоохранительные органы и суды не утруждают себя рассмотрением содержания спорного высказывания, взвешиванием потенциальной опасности тех или иных слов, в результате происходит «чрезвычайно широкий разброс в тех высказываниях, которые могут попасть под уголовное преследование».

«Утвердилась практика, когда привлеченные лингвисты-эксперты дают делу правовую оценку вместо суда. Есть примеры, когда суды выносят обвинительные приговоры, даже если и вовсе не установлена и не доказана причастность субъекта к высказываемым словам», — отметил депутат.

Бекешев предлагает смягчить наказание до штрафа в 3-6 тысяч сомов, если человек совершил преступление впервые.

При повторном преступлении — установить наказание в виде лишения свободы не III категории, а второй: для несовершеннолетних — от 1,5 года до 2,5, для остальных — от 2,5 года до пяти лет лишения свободы.

Ранее по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» судили блогера Элмира Сыдыманова из-за слов о том, что «с юга» ему пишут «70-80% недогонных слов и матов». Прокурор запросил шесть лет лишения свободы для блогера.

Позже генпрокуратура отказалась от своих обвинений и суд полностью оправдал Сыдыманова.

Однако не всегда все заканчивается хорошо. Беженца из Афганистана Камрана Шинвари в Кыргызстане приговорили к пяти годам лишения свободы за комментарий в фейсбуке. Его признали виновным в разжигании межнациональной розни. При этом жена и правозащитники утверждают, что аккаунт, с которого был оставлен комментарий не его.

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