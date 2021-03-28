Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев озвучил причину отказа России и Казахстана от совместного строительства ГЭС Камбар-Ата-1.

Совместно строить ГЭС предложил Садыр Жапаров, посещая эти страны.

«По словам российских друзей, они пока не согласны строить вместе Камбар-Ату-1, так как по их подсчетам строительство не оправдает себя из-за дешевизны электроэнергии. […] Во время поездки в Казахстан Садыр Жапаров предложил президенту Касым-Жомарт Токаеву совместное строительство. Жапаров предложил “дать землю, воду и сотрудничество”, казахи ответили, что сейчас у них “достаточно электроэнергии, и они не будут спешить со строительством и вкладываться, [может быть] позже”», — сказал Ташиев.

Тем не менее, совместно строить ГЭС, по словам Ташиева, готов Узбекистан.

«Он [Садыр Жапаров] сказал, давайте построим вместе Камбар-Ату, будем вместе пользоваться, оба государства будут получать пользу. Они согласились, поэтому стараются. Что в этом плохого?» — задался он вопросом.

Ташиев отметил, что если Кыргызстан будет строить ГЭС с Узбекистаном, то у обеих стран будет доля — скорее всего 50 на 50. По предварительным подсчетам, на строительство Камбар-Аты-1 требуется около $2 млрд.

«Узбекская сторона будет там, пока не вернет вложенные 2 млрд долларов. Возможно это продлится 10 или 25 лет, время покажет. После того, как они оправдают вложенные деньги, ГЭС останется у нас, будет принадлежать государству», — сказал он.

Ташиев негативно отозвался о тех, кто критично относится к участию Узбекистана в строительстве.

«Говорят разные, унизительные слова, “Садыр Жапаров отдал Камбар-Ата-1 Узбекистану. Строительство со стороны партнерской компании неправильно, так как Узбекистан может забрать воду”. […] “После строительства узбекская сторона заберет воду на всю жизнь, и будет управлять”. Такого не будет, Садыр Жапаров никогда не пойдет на такое», — сказал он.

Волокита c Камбар-Атой-1

Проектирование ГЭС «Камбар-Ата-1» началось 40 лет назад в Ташкенте, но вопросы по реализации вышеуказанного проекта стали подниматься на государственном уровне только в 2012 году. Российская компания «РусГидро» должна была закончить строительство ГЭС в 2021 году. Выполняемые работы стали задерживаться и Кыргызстан прекратил соглашение в одностороннем порядке в 2016 году.

В феврале 2020 года Кыргызстан сообщил о самостоятельном строительстве ГЭС, но в октябре того же года в стране сменилась власть, начался политический кризис.

По предварительным подсчетам, если ГЭС Камбар-Ата-1 заработает его мощность составит 1 млн 900 тыс кВт часов, а в год он будет вырабатывать 5 млрд кВт часов электроэнергии.