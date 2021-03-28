Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время».

В Центральной Азии 8 анклавов (участок одного государства, полностью окруженный другим). Они находятся в Ферганской долине и принадлежат Таджикистану, Кыргызстану и Узбекистану. Анклавы возникли, когда в СССР долину делили без учета национальности ее жителей. После распада Союза это вызвало конфликты.

26 марта глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что «вопрос государственной границы с Узбекистаном решен на 100%: были сложные вопросы, но в ходе переговоров они решены, спорных вопросов не осталось».

Несогласованные границы были одной из самых больших проблем Ферганской долины. Соседние страны, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, пытались решить их десятилетиями, но безуспешно. Отсутствие четкой границы приводило к конфликтам местного населения из-за воды и пахотных земель и стычкам, иногда с применением оружия. Другой проблемой региона были анклавы, села одних государств на землях других. От родных стран их отделяют несколько километров чужой территории и множество транспортных, логистических и геополитических проблем. Что представляют собой такие анклавы и как вообще они появились в этом регионе?

Анклав можно описать так: представьте, что в вашей квартире есть комната, которая принадлежит не вам, а вашим соседям через стенку. Фактически она находится на вашей территории, но вот заходить в нее без разрешения вы не можете. Если оперировать геополитическими терминами, то эта комната в вашем доме (анклав) – часть территории одного государства, полностью окруженная другим. Расположены анклавы по большей части в приграничных зонах, в нескольких километрах от так называемой «материнской земли».



В Центральной Азии восемь анклавов. Они принадлежат Таджикистану, Кыргызстану и Узбекистану. Появились анклавы благодаря политике советской власти, когда Ферганскую долину поделили без учета национального состава приграничных территорий. Получилось, что села одних республик оказались внутри других. Во времена СССР больших проблем с анклавами не было: границы были номинальными, а государство единым. Но после обретения независимости между странами выросли пограничные столбы и введен визовый режим, а кишлаки-анклавы оказались в заложниках у географии.



Самая главная проблема анклавов – несогласованные границы. До сих пор не во всех случаях можно с уверенностью сказать, где земля самого анклава, а где – земля окружающего его государства. Из-за этого на один и тот же колодец, пруд или пастбище могут претендовать обе стороны. Местные жители активно отстаивают свои земли, и уступать не готов никто.

Анклав Сох

Яркий пример – анклав Сох, самый большой в регионе. Это территория Узбекистана в Баткенской области Кыргызстана, где живут около 60 тысяч этнических таджиков. Попасть в этот анклав просто так нельзя: территория обнесена погранзаставами. Именно в Сохе чаще всего происходят приграничные конфликты, во время которых граждане Узбекистана и Кыргызстана борются за доступ к источникам воды.

На спорной территории между сохским селом Чашма и кыргызстанским Чечме расположен родник, который неоднократно становился причиной раздора. Весной 2020 года из-за доступа к воде соседи закидали друг друга камнями и подожгли несколько домов. В результате пострадали около 200 человек.

Еще одна проблема Соха – дорога, связывающая сам анклав с материнской землей, городом Риштаном. Кыргызская сторона закрыла ее в 2013 году после очередного конфликта. В 2019 году дорогу вновь открыли, но всего на два дня. Если дорога закрыта, то для того, чтобы попасть в Узбекистан, жителям Соха приходится ехать в объезд в два раза дольше.

Анклав Ворух

Чуть меньше по размеру анклав Ворух – территория Таджикистана в той же Баткенской области Кыргызстана. Там на 130 квадратных километрах проживает около 35 тысяч человек. Это самая горячая точка в Центральной Азии. Жители анклава и прилегающих территорий взаимно обвиняют друг друга в заселении спорных участков, на использование которых наложено вето.

Но это не единственная причина конфликтов. По территории Кыргызстана проходит дорога, связывающая Таджикистан с Ворухом. Она имеет статус транзитной: на ней нет КПП и погранконтроля. Но жители кыргызских сел, через которые она проходит, недовольны, что ее не контролируют пограничники.



К тому же из-за этой дороги жители кыргызского села Ак-Сай сами оказались будто в анклаве на территории собственной страны. Единственный путь, связывающий Лейлекский район с остальным Кыргызстаном, лежит через Ворух. Построить объездную дорогу не дает таджикская сторона: территория, на которой должна пройти трасса, тоже спорная.



Еще одна причина конфликтов в Ворухе – водозабор Торткульского водохранилища. С его помощью можно контролировать реку, которая обеспечивает водой земледельцев обеих стран. И обе страны претендуют на водозабор, чтобы использовать его в своих интересах.

Градус напряжения в этих местах настолько высок, что перепалки вспыхивают даже из-за мелочей: лошадей, флагштоков и заправок. В марте 2019 года в анклаве в результате конфликта из-за строительства дороги Ак-Сай-Тагымдык погибли двое человек, 20 были ранены. В июле того же года в Ворухе произошел конфликт из-за продажи газа: один человек пострадал в драке. В тот же месяце из-за установки флагштока на неописанном участке границы возле надписи «Ворух» началась стрельба: из огнестрельного оружия ранен один военнослужащий, также пострадали милиционер и двое гражданских.

Остальные 6 анклавов куда меньше и по территории, и по населению. У Таджикистана есть Карайгач в Кыргызстане и Сарвак в Узбекистане. У Кыргызстана в Узбекистане есть анклав Барак, а у Узбекистана в Кыргызстане – анклавы Джангайл, Чон-Гара и Шахимардан. У их жителей трудности те же: пограничные заставы и отдаленность от пастбищ. Но ситуация там не столь напряженная: все границы в этих анклавах, в отличие от Соха и Воруха, согласованы.

Почему нельзя определить границы?

Страны не случайно десятилетиями борются за эти клочки земли: все спорные участки имеют стратегическое значение. Кому они принадлежат – тот и управляет водными ресурсами, транспортными артериями и немногочисленными пастбищами.



Переговоры по спорным участкам границ и, в частности, по анклавам Центральной Азии длятся уже 30 лет. За это время к значительным успехам власти стран так и не пришли.