В Бишкеке в ночь на 27 марта группа лиц пыталась захватить швейных цех на Ошском рынке.

По данным милиции, торговцы рынка «Дордой» вломились в цех и потребовали прекратить сотрудничество с гражданами Таджикистана из Москвы, грозясь в противном случае забрать весь товар из цеха.

По предположительной информации, торговцы рынка «Дордой» недовольны тем, что местные владельцы цехов начали работать напрямую с закупщиками из Москвы. По их словам, такие прямые поставки подрывают существующую систему отечественной швейной промышленности.

Правоохранители сообщили изданию 24.kg, что ночью в службу «102» поступил вызов — граждане пожаловались на толпу людей на улице Бейшеналиевой, которые шумят и не дают покоя жильцам многоэтажных домов.

На видео собравшиеся мужчины оказывают сопротивление сотрудникам милиции, которые хотят доставить их в участок.

Несколько человек из собравшихся пытались помешать съемке журналиста «Клоопа». Также сотрудники следственно-оперативной группы заявили, что съемка во время следственных мероприятий запрещена.

Несколько человек из собравшихся пытались помешать съемке журналиста «Клоопа». Также сотрудники следственно-оперативной группы заявили, что съемка во время следственных мероприятий запрещена. pic.twitter.com/NbjEo3iOhl — Kloop (@kloopnews) March 28, 2021

Сотрудники цеха же заявили, что это они вызвали милицию. Швеи сообщили «Клоопу», что 26 марта примерно в 21:30 в цех пришли неизвестные семь человек и «потребовали работать с кыргызами, а не с таджиками».

«Они хотели забрать товар, который был у нас в цехе и рулоны. Мы попросили их покинуть помещение, но они не собирались это делать и мы вызвали милицию. Когда милиция приехала, их уже стало более 50 человек. Они до сих пор просят, чтобы мы им отдали товар. Мы боимся отправлять готовый товар в Бишкек карго», — сообщила она.

По данным правоохранителей, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района и экипажи патрульной милиции.

«По приезде к милиционерам обратилась с письменным заявлением гражданка Б.А. Она потребовала принять меры в отношении неизвестных, которые пришли в швейный цех и сказали, чтобы она перестала шить одежду для граждан Таджикистана, которую отправляют в Россию» — рассказали в милиции.

В ГУВД отметили, что по этому делу начато досудебное производство по статье «Хулиганство».

Сотрудники милиции задержали шестерых граждан, их допросили в качестве свидетелей и отпустили после установления личности. Ведется следствие.

По данным издания Kaktus.media, в Кыргызстане идет борьба за экспорт швейной продукции. Местные владельцы цехов хотят работать напрямую с закупщиками из Москвы. Но, предположительно, торговцы рынка «Дордой», через которых раньше осуществлялся экспорт, против такого изменения. Приезжие бизнесмены, среди которых в основном граждане Таджикистана, в свою очередь заявляют об угрозах и нападениях.