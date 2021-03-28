В Бишкеке 28 марта прошел двадцать первый мирный марш за законность. Участники прошли путь от железнодорожного вокзала до флага на площади Ала-Тоо по бульвару Эркиндик. Организатором акции выступает движение «Баштан Башта».

В марше приняли участие около 15 человек. По сложившейся традиции они спели гимн у флага и разошлись.

Фото: Баштан Башта Фото: Баштан Башта Фото: Баштан Башта

«Мы продолжим требовать законности не смотря ни на что, потому что мы хотим жить в лучшем Кыргызстане!» — заявил представитель движения «Баштан Башта» Улан Үсөйүн.

Марши за законность проходят каждое воскресенье. Это инициатива активистов в ответ на новый проект Конституции и референдум по его принятию, назначенный на 11 апреля 2021 года.

Гражданские активисты таким образом выражают несогласие с референдумом, а также с самим содержанием новой Конституции, в инициировании и принятии которых парламент совершил ряд процедурных нарушений.