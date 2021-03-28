В Кыргызстане впервые пройдут онлайн-дебаты кандидатов в депутаты Бишкекского городского кенеша (БГК). Модератором мероприятия будет основатель сети коворкингов ololo Данияр Аманалиев.

Он сообщил «Азаттыку», что дебаты «Бишкек выбирает» пройдут 1 апреля в 20:00. В них примут участие представители партий «Реформа» и Народно-Демократическая партия Кыргызстана. Эти две партии выступают организаторами мероприятия.

По словам Аманалиева, дебаты можно будет посмотреть в прямой трансляции на Facebook и YouTube.

«Они рассчитаны на 1,5 часа и мы планируем провести их в очень интересном формате. Уверены, что для избирателей это хороший источник получения информации. Было бы хорошо, если и другие партии провели бы обсуждения в таком формате», – отметил Данияр Аманалиев.

В Бишкекском городском кенеше всего 45 мандатов. За них борются 25 партий, 1820 кандидатов.

Выборы в местные кенеши

Местные выборы должны были пройти 12 апреля 2020 года. Но тогда из-за коронавируса в республике ввели режим чрезвычайной ситуации (который действует до сих пор) и чрезвычайное положение в городах Бишкек, Ош и нескольких районах. Вследствие, тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о переносе этих выборов на неопределенный срок.

После октябрьских событий и смены власти избранный президент Садыр Жапаров назначил их на 11 апреля 2021 года. Жапаров в интервью КНИА «Кабар» сказал, что «надеется» на то, что депутаты примут решение о проведении референдума по Конституции в один день с выборами в местные кенеши для экономии бюджета.

И депутаты парламента еще до того, как официально закончилось общественное обсуждение проекта основного закона страны, приняли законопроект о референдуме по Конституции в первом чтении. Через два дня после завершения обсуждения официально они приняли его во втором и третьем чтениях за один день, после чего законопроект подписал президент Жапаров.

Известно, что выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой редакции Конституции обойдутся бюджету почти в полмиллиарда сомов. Кроме них, должны пройти повторные выборы в парламент — сумма из бюджета, которую планируют потратить на них, неизвестна.