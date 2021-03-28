Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умер еще один пациент с COVID-19. Случай смерти зафиксирован в Бишкеке.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 495 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 146 человек. Больше ста из них выявили в столице.

Бишкек — 101;

Чуйская область — 34;

Иссык-Кульская область — 7;

Джалал-Абадская область — 2;

Ошская область — 1;

Ош — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 88 092 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 63 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 84 600 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медиков выявили пять случаев заражения COVID-19. Четверо из них заболели в Бишкек, один — в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 238 медработников, из которых выздоровели всего 4 196.

Также штаб сообщил, что на 28 марта в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 528 пациентов, из них 133 находятся в тяжелом состоянии, еще 19 — в крайне тяжелом. Кроме того, еще 520 человек лечатся амбулаторно.

Ранее в Алматы выявили британский и южноафриканский штаммы коронавируса. Они считаются более заразными — все больше молодых людей заболевают COVID-19.