Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умер еще один пациент с COVID-19. Случай смерти зафиксирован в Бишкеке.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 495 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 146 человек. Больше ста из них выявили в столице.
- Бишкек — 101;
- Чуйская область — 34;
- Иссык-Кульская область — 7;
- Джалал-Абадская область — 2;
- Ошская область — 1;
- Ош — 1.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 88 092 случая заражения коронавирусом.
Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 63 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 84 600 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Среди медиков выявили пять случаев заражения COVID-19. Четверо из них заболели в Бишкек, один — в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 238 медработников, из которых выздоровели всего 4 196.
Также штаб сообщил, что на 28 марта в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 528 пациентов, из них 133 находятся в тяжелом состоянии, еще 19 — в крайне тяжелом. Кроме того, еще 520 человек лечатся амбулаторно.
Ранее в Алматы выявили британский и южноафриканский штаммы коронавируса. Они считаются более заразными — все больше молодых людей заболевают COVID-19.