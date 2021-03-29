Аким Аксыйского района Жыргалбек Сакиев сообщил изданию Kaktus.media, что на собрании 29 марта жители Кара-Сууйского айыльного округа Джалал-Абадской области потребовали переименовать несколько улиц и местную больницу.

По его словам, такое требование связано с тем, что сейчас эти улицы названы в честь жителей, родственников которых сельчане обвиняют в массовом отравлении.

Больница Кара-Сууйского айыльного округа сейчас названа в честь Манаса Эргешова, улица в селе Гезарт — в честь Бурулкан Эргешовой, а улица в селе Жаны-Айыл — в честь Эргеша Матаева.

По словам акима, люди озвучили свои требования, но решение о переименовании может принять только местный кенеш.

«Они приняли решение о том, как назвать улицы и больницу, но могут его и отозвать. Либо это можно сделать через суд. Мы предложили эти варианты собравшимся. Это все будет налажено», – сказал Сакиев.

Местный житель Нияз Кенжебек уулу рассказал, что в собрании участвовали около 50 жителей сел Гезарт, Ийри-Булун, Жузумжан, Ак-Тоо и Жаны-Айыл Кара-Сууйского айыльного округа. Ранее более 200 граждан собрали подписи за переименование.

По его словам, по итогам было принято постановление, но глава села Гезарт внес в него изменения, что привело к недопониманию.

«Озвучивается информация, что на главу села якобы оказывается давление. Кроме того, мы обращались к главе сельской управы. Мы требуем, чтобы названия улиц сменили», – сказал сельчанин.

Сам глава села Бексултан Жайлообек уулу отрицает, что на него оказывают давление и запугивают.

«По итогу в постановлении было указано решение о переименовании улицы, которая сейчас названа в честь Эргеша Матаева. Сельчане требовали переименовать лишь эту улицу. Поэтому это и прописано в постановлении. Но жители собрались вновь и потребовали переименовать еще одну улицу и медицинское учреждение. Это вновь предстоит внести в постановление», – сообщил он.

Глава Кара-Суйского айыл окмоту Доолот Минбаев пояснил, что постановление о переименовании улиц рассмотрят депутаты айыльного кенеша. Он отметил, что по требованию местных жителей могут переименовать и медицинское учреждение.

Отравление на тое

2 марта в селе Кара-Суу Аксыйского района Джалал-Абадского района 20 человек, побывав в гостях, получили отравление — шестеро из них скончались на следующий день. По предварительным данным, погибшие отравились спиртом, смешанным с водой.

Первых трех пациентов в тяжелом состоянии привезли рано утром 4 марта, позже они умерли в медицинском учреждении, еще трое скончались дома.

По данным проверки, проведенной милицией, 2 марта житель Кара-Суйского айыл окмоту заказал места в кафе в Кара-Жыгачском айыл окмоту и позвал своих родственников (всего 19 человек).

Вечером 3 марта шесть человек из числа посетителей кафе были доставлены в ГСВ Кызыл-Тууского айыл окмоту, им оказали первую помощь и отправили в Аксыйскую территориальную больницу.

Данный факт был зарегистрирован в Аксыйском РОВД по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» Уголовного кодекса, начато досудебное производство. Однако, точную причину отравления специалисты Санэпидемстанции пока не назвали.