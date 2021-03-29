Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила журналисту «Клоопа», что задержанный депутат Кубанычбек Жумалиев находится в СИЗО ГКНБ.

В ГКНБ отметили, что ранее опубликованная в СМИ информация о том, что Жумалиев находится в клинике «Бикард» «не соответствует действительности».

«Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев после госпитализации в клинике “Бикард” возвращен в СИЗО ГКНБ», — сообщили в пресс-службе Госкомитета.

В спецслужбе добавили, что распространение недостоверной информации «дезинформирует и вводит в заблуждение людей».

В этой же частной клинике все еще получает лечение экс-таможенник Райымбек Матраимов, которого ранее признали виновным в коррупции на Государственной таможне. Сейчас его обвиняют в легализации преступных доходов.

Задержание депутата Жумалиева

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали депутата Кубанычбека Жумалиева 4 февраля. Его подозревают в злоупотреблении должностными положением и незаконном получении лицензии на образовательную деятельность Международного медицинского университета.

По данным следствия, Жумалиев «оказал давление» на министерство образования, чтобы получить лицензию, в которой ему было отказано ранее. Депутата сразу привезли в Первомайский райсуд, который решил водворить его в СИЗО на два месяца.

ГКНБ сообщает, что кроме этого, Жумалиев, аффилированные с ним лица и хозсубъекты «незаконно» обогащались, легализовывали преступные доходы и уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере.

В Госкомитете отмечают, что установлены 78 объектов недвижимости и различных компаний, принадлежащих депутату, его родственникам и аффилированным лицам.

В их числе торговые центры «Таатан», «Гоин», образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат.

Таким образом, Жумалиев подозревается в преступлении по статье 319 «Коррупция» Уголовного Кодекса.