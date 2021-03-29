Пресс-служба правительства сообщила, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев проведет информационную работу с населением приграничных территорий кыргызско-узбекской госграницы по вопросам делимитации и демаркации.

Вместе с Ташиевым в приграничные районы отправится и представитель кабмина по приграничным вопросам Назирбек Борубаев.

Как сообщили в правительстве, Ташиев и Борубаев посетят приграничные территории Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей, где проведут встречи с населением и «детально разъяснят итоги подписанного протокола» между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Первая встреча пройдет 30 марта с местными жителями в Бирликском айыльном аймаке по участку «Чечме». В этот же день глава ГКНБ встретится с жителями Узгенского и Кара-Суйского районов Ошской области, а также Сузакского района Джалал-Абадской области, где расскажет о том, что связано с пользованием Кемпирабадским водохранилищем.

Затем 31 марта, Ташиев встретится с жителями Ала-Букинского и Аксыйского районов Джалал-Абадской области.

Глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев по итогам своего визита в Узбекистан 26 марта заявил, что Кыргызстан и соседний Узбекистан «на 100%» решили все спорные вопросы по приграничным территориям.

По словам Ташиева, Кыргызстан и Узбекистан опишут территории на участках «Кемпирабатское водохранилище», «Канал Шарихансай», «Гавасай», «Кок- Серек», «Баястан», «Ак-Таш», «Ункур-Тоо», «Кара-Белес».

Кыргызско-узбекская граница

Конфликты из-за несогласованных территорий между Узбекистаном и Кыргызстаном начались сразу после развала Советского Союза. В советское время административная граница этих стран была очерчена без учета рельефа местности.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 километров. Из них описано 1170 км или 85%. Между Кыргызстаном и Узбекистаном существует девять спорных территорий, там нередко происходят конфликты между гражданами двух стран.

Сейчас на территории Кыргызстана остаются четыре узбекских анклава — Сох, Шахимардан, Чон-Гара и Таш-Добе. В Узбекистане есть один кыргызский анклав Барак площадью в четыре квадратных километра. Периодически там происходят конфликты.

Последний крупный конфликт по спорной горе Унгар-Тоо и спорному Орто-Токойскому (Касансайскому) водохранилищу произошел в августе 2016 года.