Пресс-служба Пограничной службы ГКНБ сообщила, что КПП «Каркыра-Автодорожный» на границе с Казахстаном возобновит работу с 1 апреля.

Контрольно-пропускной пункт будет работать только в светлое время суток – с 8:00 до 18:00. Его могут пересекать граждане, транспортные средства, грузы, товары и животные.

По данным пресс-службы, с учетом карантинных мероприятий и эпидемической ситуации в Казахстане, кыргызстанцы и другие граждане иностранных государств перед выездом должны будут ознакомиться с ограничениями, введенными казахстанской стороной.

КПП «Каркыра-Автодорожный» находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области, и является многосторонним автомобильным КПП.

С 2020 года этот контрольно-пропускной пункт стал работать круглый год. Однако, по согласованию сторон в зависимости от погодных и дорожных условий, он может временно приостанавливать работу.

Ограничение на въезд для кыргызстанцев

Казахстан, как и многие страны мира во время пандемии коронавируса, принял решение закрыть свои границы и ограничить международное авиасообщение в начале 2020 года.

Вопрос открытия авиасообщения между Кыргызстаном и Казахстаном решился еще 17 сентября, но количество рейсов было всего два раза в неделю. Потом рейсы увеличили до трёх раз в неделю, а 25 февраля — до пяти.

Согласно категориям ограничительных мер Казахстана по авиасообщению с иностранными государствами, Кыргызстан попадает во вторую категорию.

Это значит, что прибывшие в Казахстан кыргызстанцы проходят анкетирование, также у них должен быть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус по прибытии в страну.

В случае, если у иностранца нет результатов теста на коронавирус, его поместят на двое суток в стационар для обследования на COVID-19. Однако наземную границу пока кыргызстанцы пересекать свободно не могут.

Кто и как может сейчас пересечь наземную границу?

Наземную границу с Казахстаном кыргызстанцы могут пересекать, если у них есть близкие родственники или они едут туда на лечение.

К близким родственникам относятся жена, муж, родители и дети. Для выезда на лечение нужна справка из медучреждения в Казахстане.

В качестве доказательства родства на границе нужно показать справку о заключении брака. В случае поездки к родителям, дети должны показать копию паспорта родителей, живущих в Казахстане.

Кыргызстанцы могут въехать в Казахстан и для получения виз третьих государств в представительствах, расположенных в Нур-Султане и Алматы. В этом случае им нужно будет обратиться заранее с заявкой в МИД, вопрос о въезде будет рассмотрен за 5-10 дней.

Во всех случаях для въезда в Казахстан кыргызстанцам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не позднее 72 часов до пересечения границы.