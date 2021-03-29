В ЦИК сообщили, что Бишкекская и Ошская территориальные избирательные комиссий провели жеребьевку и распределили бесплатное эфирное время на гостелеканалах ОТРК и «ЭлТР» между партиями, участвующими в выборах в горкенеши.

«КТРК будет давать бесплатное эфирное время Бишкекскому ТИК, а Ошской ТИК эфир будет давать «ЭлТР». Остальным партиям, которые участвуют в выборах в других городах, [эфирное время] будут давать областные медиацентры», — рассказали в пресс-службе ЦИК «Клоопу».

*Сначала сообщалось, что теледебаты будут только для партий, участвующих в выборах в БГК. Но ЦИК решила, что дебаты будут организованы на ОТРК и ЭлТР для всех 56 партий, подавших заявки на участие в гонке и в других 27 городах. Именно из-за этого теледебаты оказались под угрозой срыва — телеканалы долгое время не предоставляли эфирную сетку, ссылаясь на технические недоработки.

За кресла в БГК борются 25 партий, а в ошском горкенеше — 9 партий.

Теледебаты в Бишкеке

Известно, что с 29 марта по 6 апреля в эфире ОТРК каждый день будут выступать кандидаты от пяти партий. Это будут 15-минутные индивидуальные выступления.

По итогам жеребьёвки очередность эфирного времени будет следующая:

Народно-Демократическая партия Кыргызстана (НДПК);

«Кыргызстан»;

«Тынчтык»;

«Айкол Кыргызстан»;

«Ынтымак»;

«Реформа»;

«Республика»;

«Улуу-Журт»;

«Власть народу»;

«Социал-демократы»;

«Демократическое движение Кыргызстана»;

«Замандаш»;

«Ишеним»;

«Свобода выбора»;

«Эмгек»;

«Наш народ»;

Партия зеленых Кыргызстана»;

«Ыйман Нуру»;

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Улутман»;

«Патриот»;

«КСП»;

«Ак Бата»;

Партия коммунистов Кыргызстана;

«Бутун Кыргызстан».

Дебаты же между партиями пройдут с 5 по 9 апреля, 7 апреля будет выходным. В Бишкекской ТИК сообщили, что на дебатах в трех группах будут участвовать по шесть партий, в четвертой группе на дебатах встретятся семь партий.

Теледебаты в Оше

Теледебаты в Ошский горкенеш будут проходить немного иначе. По словам спецпредставителя ЦИК в Оше и Ошской области Расулбека Кадырова, формат будет отличаться от традиционных дебатов. Сами дебаты будет проходить в три раунда.

«Первый раунд, выйдут женщины из каждой партии. Вроде круглого стола, ведущий будет задавать вопросы и они будут отвечать. Во втором раунде кандидаты партий будут рассказывает о своей платформе. И третий раунд, придут лидеры партий, центральные и региональные органы, тоже вроде круглого стола, на котором будут задавать вопросы», — сказал он «Клоопу».

Первый раунд — это 30-минутные интервью кандидаток. Они будут выходить в эфир с 29 марта по 2 апреля. Каждый день в эфире будут кандидатки от двух партий, а в последний день кандидатки от одной партии.

Второй раунд будет проходить с 5 по 6 апреля. Каждому представителю партий будет выделено по 15 минут.

Третий раунд будет проходить с 7 апреля по 9 апреля. Каждый день в эфире будут встречаться лидеры трех партий, здесь на дебаты будет выделено по часу времени.

По итогам жеребьёвки очередность эфирного времени будет следующая:

«Бир Бол»;

«Ынтымак»;

«Ата-Журт Кыргызстан»;

«Улуу Журт»;

«Улуттар Биримдиги»;

«Ишеним»;

«Республика»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Ыйман Нуру».

На момент публикации взять комментарии у ОТРК и ЭЛТР по поводу формата теледебатов не удалось.

Долго готовились

ОТРК и «ЭлТР» долго не предоставляли эфирную сетку для теледебатов. Так, 22 марта не состоялась жеребьевка по распределению эфирного времени для проведения дебатов кандидатов в местные кенеши в эфире ОТРК и «ЭлТР».

Руководство гостелекорпорации сослалось на технические недоработки и неподготовленность. Этим возмутился глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

«Недавно прошли парламентские выборы и выборы президента. Дебаты были и там и там. Более того, ОТРК дала площадку группам за и против проекта новой Конституции, референдум по принятию которого пройдет также 11 апреля. В чем загвоздка с дебатами кандидатов от партий?» — задавался вопросом он.

Некоторые медиаэксперты отмечали, что таким образом ОТКР и «ЭлТР» саботируют дебаты. В Центризбиркоме же уверяли, что это не саботаж и отмечали, что «эфирная сетка почти готова и вот-вот ляжет на стол главы избирательной комиссии».

Онлайн-дебаты

28 марта стало известно, что несколько партий решили сами провести дебаты. Они будут называться «Бишкек выбирает».

Дебаты пройдут 1 апреля в 20:00. В них примут участие представители партий «Реформа» и НДПК. Они же и являются организаторами этого мероприятия.

По словам Данияра Аманалиева, который будет модерировать дебаты, их можно будет посмотреть в прямой трансляции на Facebook и YouTube.

«Они рассчитаны на 1,5 часа и мы планируем провести их в очень интересном формате. Уверены, что для избирателей это хороший источник получения информации. Было бы хорошо, если бы и другие партии провели обсуждения в таком формате», — отметил Аманалиев.

В Кыргызстане 11 апреля состоятся выборы в местные кенеши и референдум по изменению Конституции. Выборы пройдут в 28 городах, в том числе в Бишкеке и Оше, и в 420 айыльных кенешах.