Генпрокуратура 29 марта сообщила, что минздрав нанес ущерб государству в размере более 18 млн сомов.

Так, по данным Генпрокуратуры, 21 сентября 2020 года минздрав принял «необоснованное протокольное решение» закупить 66 единиц машин скорой помощи стоимостью более 2,9 млн сомов за каждую. Автомобили должны были быть закуплены на средства от штрафов за нарушение ПДД по проекту «Безопасный город».

«На момент принятия данного решения какие-либо контракты по проекту “Безопасного города” не заключались, соответственно отсутствовали правовые основания для принятия решения», — отметили в надзорном органе.

В Генпрокуратуре «Клоопу» рассказали о том, что минздрав оформил документы так, что кареты скорой помощи закупали на средства от «Безопасного города». Однако по факту на закупку были потрачены кредитные деньги, выделенные Исламским банком развития.

«В минздраве при оформлении документов все переделали. Они якобы у себя там составили протоколы, в которых указали, что эти деньги, [на которые закупили кареты скорой], по проекту “Безопасный город”, но по факту это были деньги Исламского банка», — пояснили в пресс-службе надзорного органа.

21 октября 2020 году минздрав заключил с компанией «В» контрактное соглашение на поставку 66 карет скорой помощи «Газель Соболь 4х4» на общую сумму в 193 млн сомов.

По данным Генпрокуратуры, несмотря на то, что машины скорой помощи производятся в России, где используется рубль, контракт на поставку заключили в долларах. Это привело к увеличению стоимости одной автомашины на 94 232 сома.

Кареты скорой помощи поставили не в срок. Согласно контракту, это облагается штрафом в размере 3,4 млн сомов.

«Минздраву надлежало перечислить на расчетный счет поставщика более 189 млн сомов. Однако, с учетом курса доллара на день поставки автомашин, фактически перечислено более 208 млн сомов», — отметили в Генпрокуратуре.

Материалы проверки зарегистрированы в ЕРПП Генпрокуратуры по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение заведомо невыгодного контракта». Начато досудебное производство.

Минздрав и его нарушения во время пандемии

В октябре 2020 года финпол* начал досудебное производство по факту нерационального распределения гуманитарной помощи, предназначенной для борьбы с коронавирусом.

* Финпол ликвидировали 5 марта, однако до сих пор неизвестно, какому ведомству перешли функции финпола.

Фигурантом дела проходит бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Он был задержан по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением. Сейчас он под домашним арестом после операции на сердце.

Также в деле фигурирует экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Он был первым, кто курировал подготовку страны к пандемии. Правда, его арестовали по делу о незаконном обогащении, но финпол и ГКНБ допрашивали его и по пандемийным вопросам.

Кубатбек Боронов, бывший премьер-министр, ушедший в отставку после октябрьских событий, тоже уже побывал на допросе в финполе в качестве свидетеля.

В начале 2021 года глава финпола Сыймык Жапыкеев заявил, что власти привлекут к ответственности всех чиновников, которые были причастны к плохой подготовке для борьбы с коронавирусом во время первой волны летом 2020 года.

Также межведомственная комиссия по расследованию работы госорганов по борьбе с коронавирусом обнародовала данные о том, что кыргызские власти сделали ряд бесполезных госзакупок по завышенным ценам на бюджетные и донорские деньги под предлогом борьбы с коронавирусом.

При этом в ночь на 7 октября неизвестными лицами был разгромлен Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – в офисе уничтожили бумаги и цифровые носители, часть из которых могла стать доказательством нарушений.