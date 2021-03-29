В преддверии выборов в местные кенеши 26 марта прошло заседание Координационной группы оперативного реагирования Бишкекской ТИК. На заседании присутствовали члены столичной ТИК и представители правоохранительных органов Бишкека.

По итогам заседания было озвучено, что в отношении партий «Ата-Журт Кыргызстан», «Ак-Бата» и «Эмгек» были зарегистрированы дела по факту нарушений избирательного законодательства.

Так, в АИС ЕРПП были зарегистрированы дела по статьям:

«Подкуп голосов избирателей» в отношении партии «Ата-Журт Кыргызстан»;

«Нарушение порядка финансирования избирательной кампании» в отношении агитатора партии «Ак-Бата»;

«Присвоение или растрата вверенного имущества» «Злоупотребление должностным положением» и «Подкуп голосов избирателей» в отношении партии «Эмгек».

В ГУВД Бишкека дела были зафиксированы только в отношении партии «Эмгек»:

по факту проведения агитации учителями средней школы №93 и главным специалистом одного из МТУ ;

по факту подкупа избирателей в жилмассиве «Арча-Бешик»;

по факту размещения в соцсети «Инстаграм» аудиозаписи, в которой неизвестная даёт указания о подвозе граждан на участковые избирательные комиссии.

Нарушения со стороны партий «Ата-Журт Кыргызстан» и «Эмгек»

Нарушения со стороны двух партий — «Ата-Журт Кыргызстан»* и «Эмгек» бишкекская ТИК выявила ещё в первый день агитации.

*«Ата-Журт Кыргызстан» — самая многочисленная партия и новый игрок на политической арене Кыргызстана. От нее в горкенеши идут свыше тысячи кандидатов в депутаты.

Сейчас ею руководит Айбек Маткеримов — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил» во время парламентских выборов 2020 года.

В этой партии семь кандидатов были в списках «Мекенчил». Ранее президент Садыр Жапаров говорил, что партия «Мекенчил» не будет участвовать в местных и парламентских выборах. Действительно, сама партия не участвует, но ее члены баллотируются в городские кенеши Бишкека, Баткена, Базар-Коргона, Джалал-Абада и Майлуу-Суу.

Тогда письменное предупреждение получил кандидат от «Ата-Журт Кыргызстан» Бабыржан Тольбаев (Бабур Тольбаев). Меценат и бывший кандидат в президенты поздравил в инстаграме кыргызстанок с 8 марта как кандидат в депутаты, а еще он встречался с студентами КГМА, где тоже заявил, что он идет в депутаты.

Другое письменное предупреждение получил член партии «Эмгек» за то, что агитировал в неположенный для этого период.

Выборы в местные кенеши

Выборы на местном уровне должны были пройти в Оше, Майлуу-Суу, Караколе, Балыкчы и Токмаке и в отдельных районах Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Ошской областей 12 апреля 2020 года.

Но из-за коронавируса в республике тогда ввели режим чрезвычайной ситуации (который действует до сих пор) и чрезвычайное положение в городах Бишкек, Ош и нескольких районах. Тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о переносе этих выборов на неопределенный срок.

После октябрьских событий и смены власти избранный президент Садыр Жапаров назначил их на 11 апреля 2021 года. Жапаров в интервью КНИА «Кабар» сказал, что «надеется» на то, что депутаты примут решение о проведении референдума по Конституции в один день с выборами в местные кенеши для экономии бюджета.

И депутаты парламента еще до того, как официально закончилось общественное обсуждение проекта основного закона страны, приняли законопроект о референдуме по Конституции в первом чтении. Через два дня после завершения обсуждения официально они приняли его во втором и третьем чтениях за один день, после чего законопроект подписал президент Жапаров.

Известно, что выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой редакции Конституции обойдутся бюджету почти в полмиллиарда сомов. Кроме них, должны пройти повторные выборы в парламент — сумма из бюджета, которую планируют потратить на них, неизвестна.