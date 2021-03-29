Пресс-служба международного аэропорта «Манас» сообщила, что пять стран увеличили количество регулярных рейсов в Кыргызстан.

Так, с 28 марта, увеличивается количество авиарейсов по следующим маршрутам:

в Турцию:

Turkish Airlines — Стамбул — Бишкек — Стамбул — 12 раз в неделю.

Pegasus — Стамбул — Бишкек — Стамбул — 14 раз в неделю; Анталия — Бишкек — Анталия — 3 раза в неделю.

в Казахстан:

Air Astana — Алматы — Бишкек — Алматы — 10 рейсов в неделю.

в ОАЭ:

Fly Dubai — Дубаи — Бишкек — Дубаи — 7 раз в неделю.

С мая по этому маршруту ожидается увеличение регулярных рейсов еще на 7 в неделю.

в Узбекистан:

Uzbekistan airways — Ташкент — Бишкек — Ташкент — 3 раза в неделю.

в Китай:

China Southern Airlines — Урумчи — Бишкек — Урумчи — 7 раз в неделю.

Расписание рейсов можно посмотреть на сайте аэропорта «Манас».

В «Манасе» отметили, что никак не влияют и не могут регулировать цены на авиабилеты. Стоимость авиабилетов по многим направлениями увеличилась в разы из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.