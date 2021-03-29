Первомайский районный суд Бишкека 19 января признал виновными двух мужчин и женщину по статье «Принуждение лица к вступлению в брак». Каждого обвиняемого оштрафовали на 220 тысяч сомов штрафа в доход государству.

Инцидент произошел 7 августа 2020 года. Нургул Шаршеева, которая занималась сбором клубники, пригласила свою коллегу по сбору ягоды якобы подработать в кафе. Девушка, проживавшая в жилмассиве Калыс-Ордо, прибыла на ранее оговоренное с Нургул место встречи.

Шаршеева посадила девушку в автомобиль марки «Субару Легаси». Когда машина доехала до новостройки Тендик, к ним подсели 38-летний Руслан Шаршеев и его друг.

*Раслан Шаршеев — родной младший брат Нургул Шаршеевой. Во время следственных мероприятий было установлено, что Шаршеев судим. Также стало известно, что он был ранее женат и у него есть дети от предыдущего брака.

Обвиняемые похитили девушку и вывезли в село Кочу Тюпского района Иссык-Кульской области. На судебном заседании Руслан Шаршеев рассказал, что видел пострадавшую «пару раз», а во время похищения она не сопротивлялась.

По словам пострадавшей, она была против замужества. По дороге ей стало плохо, поднялось давление из-за чего им пришлось останавливаться и покупать лекарства. Позже ей удалось связаться со старшим братом.

«Брат ей сказал: “Делай все, что скажут хозяева дома, мы найдем тебя и заберем”. Когда они доехали до Тюпа, девушка стала соглашаться на все, что ей говорили. У нее не было желания выходить замуж за Руслана Шаршеева», — говорится в приговоре.

На следующий день брат девушки вместе с сотрудниками милиции нашел ее в селе Кочу. Милиция задержала подозреваемых и водворила в ИВС. Позже Руслан Шаршеев был переведен в СИЗО, а его сестра и друг были отпущены под домашний арест.

Первомайским РОВД начато досудебное производство по статье «Похищение человека с целью принуждения к браку».

Несмотря на это, прокурор во время судебного заседания ходатайствовал о замене статьи «Похищение человека с целью принуждения к браку» на статью «Принуждение человека к браку». Гособвинитель аргументировал это тем, что нет прямых доказательств применения силы или похищения путем обмана со стороны подозреваемых.

*Статья «Похищение человека с целью принуждения к браку» предусматривает наказание от 5 до 7,5 лет заключения под стражу, а статья «Принуждение человека к браку» предусматривает штраф в размере от 220 тыс до 260 тысяч сомов или заключение под стражу сроком на 2,5 года.

«Уже в машине Нургуль Шаршеева, несмотря на сопротивление со стороны [пострадавшей], стала объяснять, что она выдаст ее замуж за своего брата и сделает снохой», — говорится в приговоре.

На судебном заседании доверенное лицо пострадавшей правозащитница Азиза Абдирасулова сообщила, что девушка простила обвиняемых и не имеет никаких претензий. По словам Абдирасуловой, стороны подписали соглашение о примирении, а пострадавшая подала прошение о «смягчении приговора».

В результате Первомайский районный суд постановил выплатить штраф в размере 220 тысяч сом.

Согласно данным МВД, по статье «Похищение человека с целью принуждения к браку» с 2013 по 2018 год было возбуждено 168 уголовных дел. А, в первом полугодии 2019 года милиция зарегистрировала 188 фактов «похищения невест».

В отчете ООН по гендерным вопросам говорится, что каждая пятая семья в Кыргызстане создана в результате «похищения».

Заглавное фото иллюстративное.

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