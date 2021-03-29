С 1 по 3 апреля в селе Бужум Баткенского района пройдут совместные командно-штабные и мобилизационные учения «Безопасность 2021». Об этом 29 марта сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

В учениях примут участие около 600 военных и сотрудников силовых структур, а также будут привлечены более 100 единиц военной техники.

«В день учений в городе Баткен и Лейлекском районе будут установлены блокпосты. В городе Баткен и Баткенском районе будет введен комендантский час. Сотрудники УВД области будут круглосуточно вести работу по обеспечению общественного порядка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранители заверили, что эти ограничения «не доставят неудобств для местных жителей» и нет поводов для беспокойства.

Ранее, 11 марта, в соцсетях появилось видео, где несколько бронетранспортеров проезжали по автомобильной дороге в Кадамжайском районе. Позднее выяснилось, что военная техника стягивалась в Баткен на учения.