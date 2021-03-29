Сотрудники милиции 26 марта задержали в Джалал-Абаде подозреваемого в изнасиловании 43-летней женщины. Им оказался житель Сузакского района. Житель Узгенского района был свидетелем изнасилования.

Информация об изнасиловании поступила в УВД Джалал-Абадской области в 12:30 дня. Милиции стало известно, что двое мужчин вломились в жилой дом, а один из них, применив силу, изнасиловал находящуюся там женщину. Женщину также ранили в голову и нанесли телесные повреждения неизвестным острым предметом.

Потерпевшая написала заявление в милицию после обращения в больницу и получения первой медицинской помощи.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Мера пресечения для него будет рассматриваться 29 марта.

Факт зарегистрирован в ГОВД Джалал-Абада по статье «Изнасилование». Назначены судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы.

В апреле 2020 года в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области неизвестный мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании 57-летнюю женщину.

Свой поступок он объяснил тем, что сын женщины изнасиловал его дочь, а он решил отомстить. После случившегося пострадавшая написала заявление в милицию. Дело дошло до суда. Городской суд Кара-Куля посчитал объяснения подозреваемого «отговоркой».

Но во время следствия женщина написала встречное заявление. Она сообщила, что «помирилась» с подозреваемым. В связи с этим, 12 мая суд постановил освободить подсудимого от ответственности, а дело было прекращено.

Спустя некоторое время, после получения консультаций юристов, пострадавшая обратилась с новым заявлением. По ее словам, она осознала, что насильнику вынесли «легкий приговор». Дело было возобновлено.