Чынасыл Чыныбаев, фото: пресс-служба мэрии Бишкека

Мэрия Бишкека 29 марта сообщила, что акима Ленинского района столицы Чынасыла Чыныбаева сняли с должности. Вместо него назначен Мелис Оскомбаев, который был главой администрации мэрии Бишкека по этому же району.

Соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов. Чынасыл Чыныбаев стал акимом Ленинского района 10 августа 2020 года.

Задержание Чыныбаева

29 марта ГКНБ сообщил о задержании Чынасыла Чыныбаева. Его подозревают в растрате бюджетных средств. Его водворили в ИВС.

По версии ГКНБ, он выделял бюджетные деньги на поддержку одной из партий. Kaktus.media написало, что Чыныбаев незаконно финансировал партию «Эмгек».

По словам представителя Госкомитета Дулата Джанова, в рамках зарегистрированного факта в ЕРПП в отношении Чыныбаева возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением и присвоения или растраты вверенного имущества.

«В целях проверки этого факта в рамках избирательного законодательства данные переданы в координационную группу оперативного реагирования ЦИК», — сказал он 30 марта.

В Кыргызстане 11 апреля состоятся выборы в местные кенеши и референдум по изменению Конституции. Выборы пройдут в 28 городах, в том числе в Бишкеке и Оше, и в 420 айыльных кенешах.

За кресла в БГК борются 25 партий, а в ошском горкенеше — 9 партий.