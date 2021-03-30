В пресс-службе ГП «Кыргыз Темир жолу» опровергли сообщения о том, что гендиректор предприятия Василий Дашков ушёл со своей должности. Ранее в соцсетях, появилась информация о том, что Дашков ушёл в отставку.

В «Кыргыз Темир жолу» отметили, что сейчас Дашков «находится на рабочем месте» и под его руководством прорабатываются проекты по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» и строительство железной дороги по маршруту Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече протяженностью 186 км.

«Кроме этого, согласно указанию Дашкова, с 26 по 28 марта госпредприятие впервые приняло участие в Международной универсальной выставке “Expo Kyrgyzstan — Eurasia 2021”, организованной Торгово-промышленной палатой Кыргызстана. По итогам выставки ГП “Кыргыз темир жолу” за качество предоставляемых услуг было награждено золотой медалью», — отметили в госпредприятии.

Расследование про Дашкова

19 февраля, журналисты-расследователи Али Токтакунов и Болот Темиров опубликовали свое расследование о незаконных действиях гендиректора ГП «Кыргыз Темир Жолу» Василия Дашкова.

По их данным, Дашков отдавал тендеры своим же компаниям. Три компании, принадлежащие ему или аффилированные с Дашковым, за 2 года выиграли тендеры на сумму 176 млн сомов у ГП, которое он сам и возглавлял. То есть, Дашков выигрывал тендеры у себя самого, что является грубейшим нарушением закона о госзакупках.

Расследователи отметили, что несмотря на то, что предприятие тратит на тендерах сотни миллионов на ремонт и покупку техники, «в остальном тут разруха и упадок».

По их данным, рядовые сотрудники предприятия часто публикуют информацию о Василии Дашкове и утверждают, что он «превратил предприятие в частную лавочку», называют его главным коррупционером и даже вышли на митинг против его назначения председателем.

* Этот митинг прошел в ноябре 2020 года. Около 10 сотрудников госпредприятия вышли с плакатами «Дашков, верни миллионы в казну», «КТЖ — это не частная лавочка!» и «Пришло время Железным дорогам очиститься от воров».

Пресс-служба «Кыргыз Темир Жолу» сделала заявление о том, что люди на упомянутом митинге не были действующими сотрудниками предприятия. Также пресс-служба попыталась опровергнуть факты, которые в расследовании озвучили журналисты.