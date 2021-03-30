Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила журналисту «Клоопа», что экс-главу Финансовой полиции назначили прокурором по Иссык-Кульской области.

В надзорном органе добавили, что распоряжение о назначении Жапыкеева подписано 30 марта генеральным прокурором Курманкулом Зулушевым.

Ранее в СМИ распространилось фото приказа о назначении Жапыкеева.

Сыймык Жапыкеев возглавил Финансовую полицию 17 октября 2020 года. До этого он был известен, как член партии «Чон Казат», который в интернет-шоу «На кухне» и рассказывал о коррупции в стране.

В начале мая 2020 года Жапыкеев опубликовал видео с заявлением, что нужно изъять имущество у депутатов, чиновников и олигархов, которые замешаны в коррупции. Он также призывал составить список коррупционеров и требовать от них возвращения украденных средств. После этого ролика движение «Чон Казат» обрело свою популярность.

После захвата Белого дома в ночь на 6 октября 2020 года Сыймык Жапыкеев самопровозгласил себя генеральным прокурором, однако в итоге на этот пост был назначен Курманкул Зулушев. Жапыкеева же назначили главой финпола — а уже в феврале 2021 года он сообщил о грядущем расформировании службы.

Затем 5 марта премьер-министр Улукбек Марипов подписал распоряжение о ликвидации финпола. За день до этого президент Садыр Жапаров присвоил Жапыкееву звание генерал-майора финпола. Однако известно стало об этом только 12 марта после того как Жапыкеев окончательно покинул свою должность.