В Фонде по управлению госимуществом «Клоопу» сообщили, что 30 марта экс-вице-спикера и депутата Мирлана Бакирова назначили главой ведомства.

В ФУГИ отметили, что приказ о назначении уже подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Прежний глава ФУГИ Жылдызбек Исакулов ушёл в отставку 9 февраля 2021 года. И.о. главой фонда был зампредседателя Ишенбек Медетов.

Кто такой Мирлан Бакиров?

Мирлан Бакиров пришел в парламент в 2015 году под флагом партии «Онугуу-Прогресс».

На выборах в парламент 2020 года он возглавил партию «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым.

«Мекеним Кыргызстан», как и партия власти «Биримдик», выиграла выборы в парламент. Во время предвыборной агитации партию неоднократно обвиняли в подкупе избирателей и других нарушениях.

Победа этих двух партий стала одной из главных причин политического кризиса и смены власти в стране в октябре 2020 года.