Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов обратился к генпрокурору Курманкулу Зулушеву с просьбой рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову. Об этом сообщил Институт омбудсмена 30 марта.

Сообщается, что сотрудники аппарата омбудсмена посетили СИЗО-1 и побеседовали с содержащимися под стражей лицами, в том числе и с Ниязовым.

По их данным, 3 марта этого года консилиум врачей из числа специалистов Национального центра кардиологии и терапии установил, что у экс-руководителя аппарата президента гипертоническая болезнь III степени.

«Этот диагноз входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых. Данное заключение консилиума дает основания для изменения меры пресечения Фарида Ниязова», — отметили в институте омбудсмена.

Кто такой Фарид Ниязов?

Ниязов — близкий соратник бывшего президента Атамбаева и неофициально считался его «правой рукой», когда тот занимал пост главы страны. Вместе с его бывшим водителем Икрамжаном Илмияновым Ниязов занимал после ухода с должности главы рукаппарата звание советника президента на общественных началах. Уходя с поста президента, Атамбаев назвал Ниязова «хорошим визирем» и наградил орденом «Манас», как и Илмиянова.

На выборах в 2017 году Ниязов возглавлял предвыборный штаб Сооронбая Жээнбекова. Атамбаев открыто поддерживал Жээнбекова на выборах президента в 2017 году. Когда Жээнбеков попал в кресло президента, Ниязов стал его советником, а потом и занял пост главы рукаппарата президента.

В чем обвиняют Ниязова?

В августе 2019 года во время событий в Кой-Таше и ареста Атамбаева Ниязов находился рядом с бывшим президентом. До начала политического кризиса в Кыргызстане его водворили в бишкекское СИЗО-1 в качестве обвиняемого по делу о штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Во время митингов и последующих беспорядков 6 октября его и других заключенных СИЗО ГКНБ освободили протестующие.

Он успел принять участие в митингах, но был задержан 10 октября. После этого его отпустили, а затем 11 октября снова задержали на 48 часов и заключили в СИЗО-1 по делу о массовых беспорядках на 2 месяца. Арест Ниязову несколько раз продляли и 18 марта Бишкекский горсуд оставил его в СИЗО-1 до 13 апреля. Сам Ниязов назвал решение оставить его под стражей «политическим решением».