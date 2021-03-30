Кандидатка в городской кенеш Оша от партии «Ишеним» Кишимжан Бекташова подозревается в мошенничестве. На нее написали три заявления. Об этом сообщила пресс-служба УВД города Ош.

Ранее жительница села Тельман Кара-Суйского района Ошской области написала заявление милицию.

По ее словам она в 2019 году взяла под проценты деньги у Бекташовой и еще у одной женщины. Под залог оставила документы собственного дома.

В заявлении говорится, что заявительница заплатила половину от суммы долга. Но подозреваемые оформили дом на себя и стали выселять ее.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Кара-Суйского района по статье «Мошенничество», а 28 декабря 2020 года дело было прекращено. Но 6 февраля текущего года дело возобновила районная прокуратура и отправила на дальнейшее рассмотрение.

Когда дело возобновили еще два человека сообщили об обмане со стороны Бекташовой. Один из них рассказал, что кандидатка продала дом находящийся в залоге за 1 млн 300 тысяч сом, а по рассказам второй пострадавшей Бекташова взяла у нее 145 тысяч сомов за положительное решение вопроса по получению кредита в банке.

Во время допроса Бекташова призналась в том, что она давала деньги под проценты. Но по ее словам все было в рамках закона.

«На мне нет вины. Помогала по возможности. Клиент в оплачивал ту сумму, которую ему не было жалко отдавать. Иногда давала [без процентов] бесплатно», — сказала она.

Милиция отправила направление в ТИК с просьбой исключить Бекташову из списка кандидатов.

Бекташова была задержана 25 марта, а спустя два дня отпущена под домашний арест. В милиции сообщили, что одно дело возбужденное против нее рассматривается Кара-Суйским районным судом.