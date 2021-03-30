Пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) сообщила об отмене 670 штрафов, которые получили волонтеры за время карантина.

В ведомстве отметили, что штрафы зафиксировали камеры «Безопасного города». Всего с начала запуска проекта в комиссию Центра мониторинга ГУОБДД на рассмотрение поступило 7 тыс 843 обращения о нарушениях ПДД. Из них прекратили производство по 5 тыс 734 нарушениям, в том числе и по материалам в отношении волонтеров.

Штрафы для волонтеров

Волонтеры, помогавшие медикам в разгар первой волны коронавируса, в сентябре 2020 года сообщили, что получили крупные штрафы за нарушение правил дорожного движения во время пандемии.

Тогда руководительница Добровольного отряда спасателей Лера Сыдыгалиева продемонстрировала штрафы, выписанные только на одного из своих волонтеров, на общую сумму в 7 500 сомов.

Сыдыгалиева и волонтеры развозили больных с COVID-19 по больницам и иногда нарушали правила. Еще в июле 2020 года ГУОБДД признало, что с пациентами «промедление опасно для жизни и водители были вынуждены нарушать», поэтому волонтеры могли обжаловать полученные штрафы, если обратятся с ходатайством.

Позже волонтеры обратились в минздрав и замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев подписал обращение в ГУОБДД, подтверждающее, что Добровольный отряд спасателей во время пандемии «оказал содействие организациям здравоохранения».