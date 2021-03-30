Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провел первые встречи с жителями приграничья для разъяснения вопросов по кыргызско-узбекской госгранице. Вместе с Ташиевым в Ошскую, Баткенскую и Джалал-Абадскую области поехал представитель кабмина по приграничным вопросам Назирбек Борубаев.

Про розданные земли

Как ранее было заявлено пресс-службой правительства, Ташиев и Борубаев встретились с жителями сельской управы Бирлик Кадамжайского района Баткенской области по спорному участку «Чечме».

* Родник Чечме располагается на ранее неописанном участке границы и неоднократно служил причиной стычек между жителями села Чечме Кадамжайского района и узбекского села Чашма анклава Сох. Последнее крупное столкновение было летом 2020 года, пострадали не только люди, но и их имущество — машины и дома.

По словам главы ГКНБ, настаивать на том, чтобы Чечме отошел Кыргызстану, не стали. Как ранее было заявлено, им будут пользоваться и кыргызстанцы, и узбекистанцы.

«Кроме него, есть села, в которых живут тысячи, сотни тысяч человек, есть тысячи гектаров, надо было их судьбу тоже решать. Поэтому вопрос по Чечме остался, как и раньше. По договоренности им будем пользоваться, как раньше, но уже не будет таких конфликтов, как раньше. Мы этот вопрос обсуждали, решали с комиссией. В комиссии были представители айыл окмоту, Госрегистра. Они тоже признали, что сейчас нет возможности решить этот вопрос в ту или иную пользу. Мы будем пользоваться рекой, никто не может ее перекрыть. Мы говорим, что речка наша, и показываем документы, они говорят, что их, и показывают свои документы», — сказал он.

Ташиев заверил, что каждое решение правительственной комиссии по делимитации и демаркации участков границы будет открытым.

«Несмотря на трудности, надо решать вопросы границ. Поэтому я взял на себя ответственность. Конечно, если народ будет против, возможно, некоторые решения не исполнятся, но вопросы делимитации и демаркации надо завершить», — заявил глава ГКНБ.

По его словам, при решении приграничных вопросов приходится учитывать все документы, которые подписывали предшественники, поэтому часть участков Кыргызстан вернуть уже не сможет.

«Есть много участков, которые уже документально ушли. Даже местные власти передавали участки, целые совхозы. Недавно я ознакомился с документом, в котором один из известных аксакалов подписал, что у Кыргызстана нет никаких претензий на землю. Поэтому мы оказались в такой ситуации», — пояснил Ташиев.

Сейчас же, по словам Ташиева, все будет проходить открыто и прозрачно.

«Ни я, ни президент Садыр Жапаров не хотим, чтобы потом на нас указывали как на людей, продавших кыргызские земли», — подчеркнул он.

Про критику в сети

Позже в Узгенском районе произошла встреча с населением Узгенского и Кара-Суйского районов Ошской области, а также Сузакского района Джалал-Абадской области по Кемпирабадскому водохранилищу.

*Андижанское (Кемпирабадское) водохранилище остается на территории Узбекистана, но использовать его страны будут вместе.

Там Камчыбек Ташиев рассказал, что «переговоры прошли нелегко», но Кыргызстан и Узбекистан в итоге «пришли к единому мнению». По его мнению, было принято решение по итогам поездки «открыто все рассказать населению, поскольку земля народная».

Высказался Ташиев и о тех, кто критикует вопросы делимитации и демаркации границ в соцсетях.

«Сейчас время такое — все блогеры, у всех мобильные телефоны есть, каждый может говорить что хочет. Одни верят этому, другие думают по-другому. Каждый стал экспертом по вопросам границ, публикуют какие-то карты, хотя на самом деле даже не были никогда в Узгене. Вчера кто-то написал плохое в соцсетях, я воспользовался возможностью проверить, кто это пишет. Оказалось, что человек вообще из Нарына, он с 2016 года не живет в Кыргызстане. Он где-то лежит и пишет то, что хочет. Этот молодой человек, наверное, ровесник моих детей», — возмутился он.

После его отчета у местных жителей была возможность задать свои вопросы. Однако, по данным ИА Turmush, спокойно удалось выступить только аксакалам, которые поблагодарили Ташиева за его деятельность по решению проблем границ. Остальные собравшиеся поспорили из-за микрофона и, по данным медиаресурса, Ташиев обратился к залу и попросил сделать «бата», отметив, что граждане не хотят слушать его ответы.

Завтра, 31 марта, Ташиев и Борубаев вместе с другими членами делегации встретятся с жителями Ала-Букинского и Аксыйского районов Джалал-Абадской области.

Отметим, что глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев по итогам своего визита в Узбекистан 26 марта заявил, что Кыргызстан и соседний Узбекистан «на 100%» решили все спорные вопросы по приграничным территориям.

По словам Ташиева, Кыргызстан и Узбекистан опишут территории на участках «Кемпирабатское водохранилище», «Канал Шарихансай», «Гавасай», «Кок- Серек», «Баястан», «Ак-Таш», «Унгар-Тоо», «Кара-Белес».