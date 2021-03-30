Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что депутатка Айсулуу Мамашева покинула пост главы фракции «Ата Мекен». На ее место большинством голосов был избран Сайдулла Нышанов — он покинул партию «Ата Мекен» полтора месяца назад, но во фракции остался, чтобы не терять мандат.

Заместителем главы фракции стал Шайлообек Атазов, который пришел в парламент менее месяца назад, 7 марта. Чемпион мира по кикбоксингу и экс-депутат Ошского городского кенеша баллотировался от «Ата Мекен» на парламентских выборах 2015 года и шёл в списке 25-м. Однако на выборах 2020 года в седьмой созыв он шел 42-м в списке партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых.

По данным ЦИК, Атазов с 2017 года занимал пост исполнительного директора в спортклубе «EREM». Его учредитель, согласно базе минюста — Русланбек Матраимов, младший брат депутата Искендера Матраимова и экс-таможенника Райымбека Матраимова. Атазов считается одним из приближенных Райымбека Матраимова и периодически выступает в защиту его семьи в социальных сетях.

Развал партии «Ата Мекен»

«Ата Мекен» — практически единственная оппозиционная партия в Кыргызстане, лидером и основателем которой много лет являлся депутат Омурбек Текебаев. Партия находилась в оппозиции во время президентства и Аскара Акаева, и Курманбека Бакиева.

Во время президентства Алмазбека Атамбаева произошло его открытое противостояние с Текебаевым. Тогда «Ата Мекен» во главе с Текебаевым выступила против поправок в Конституцию, которые инициировал Атамбаев.

В феврале 2017 года Текебаева задержали по подозрению в коррупции и выпустили под домашний арест лишь в августе 2019 года, когда президентом стал Сооронбай Жээнбеков. В том же 2019 году приговоры в отношении Текебаева отменили и его дело отправили на пересмотр.

Партия же начала распадаться: в конце декабря 2019 года из «Ата Мекена» ушел лидер фракции и партиец Алмамбет Шыкмаматов из-за возникших разногласий с Текебаевым — по его словам, «таких, какие бы даже в самом страшном сне не мог представить». Вместе с ним ушли Ташполот Балтабаев, Талант Узакбаев, Рысбек Мырзаматов и Болот Шер.

В октябре 2020 года ЦИК вернула мандат Омурбеку Текебаеву — от своего мандата отказался депутат Садык Шер-Нияз в пользу Текебаева. Однако активист и поэт Темирлан Ормуков подал иск в Административный суд Бишкека о том, что Текебаев получил свой мандат незаконно — мандат должен был перейти не политику, а следующему по списку депутату от партии «Ата Мекен».

В ноябре суд вынес решение в пользу Ормукова и постановил, что Текебаев получил депутатский мандат незаконно. Позже такое же решение вынес и Бишкекский городской суд. Но 5 января 2021 года Текебаев передал свои полномочия Айсулуу Мамашевой и вышел из фракции. После Верховный суд решил, что Текебаев должен уйти. Мандат перешел Шералы Абдылдаеву.

Позже, 4 февраля, на заседании Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов сообщил, что вышел из состава партии «Ата Мекен». О причинах ухода из партии Нышанов не сообщал, однако по информации ИА 24.kg, он был не согласен говорить и делать что-то «только по желанию лидера» и не поддерживал «внутренний авторитаризм».