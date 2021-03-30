На заседании Комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, строительству и архитектуре 30 марта несколько депутатов выступили против передвижных аппаратно-программных комплексов «Автопатруль Радар-П» (треног) на дорогах. Эти аппараты — переносные видеокамеры, фиксирующие нарушения ПДД.

По мнению нардепа Бейшеналы Нурдинова, треноги — это бизнес. Он отметил, что их специально ставят в невидимых местах, чтобы «рубить штрафы».

«Мы уже предлагали, чтобы перед ними [треногами] установили знаки “Фотофиксация”. Мы обращались к минюсту по этому поводу, они сказали, что можно так изменить […] Сейчас я предлагаю, пока вы с минюстом не подправили закон, не устанавливать переносные аппараты и убрать их с дорог. Честно говоря, так просто “грабят” наш народ», — сказал он.

Кроме этого, Нурдинов предложил снизить хотя бы на 50% штрафы за нарушением правил дорожного движения, убрать пени, найдя другой способ мотивировать водителей погашать штрафы. В противном случае, по мнению депутата, «следующий бунт устроят водители».

Замглавы ГУОБДД Иманалы Саркулов ответил, что нет обязательного требования, чтобы перед переносными аппаратами устанавливали предупреждающие знаки.

«Это сделано потому что это экономически нецелесообразно. Дополнительные дорожные знаки тоже нужно возить, охранять, содержать», — сказал он.

Саркулов отметил, что по национальным стандартам там, где стоит аппарат нужно установить знаки за 300 м — до знака и после.

«Извините, но для народа это можно сделать. Вы сейчас работаете в угоду иностранной компании […]. Хватит сдирать шкуры с граждан, предупреждающие знаки нужны. Спрячут эти аппараты и потом штрафуют все время. Уберите эти аппараты», — сказал депутат Нурдинов.

Мнение коллеги поддержал и нардеп Акылбек Кемелов. Он напомнил, что не раз бывали случаи, когда треноги похищали.

«В такой кризис, когда цены растут, а эпидемиологическая ситуация ухудшается лучше уберите свои треноги, войдя в положение народа. Установленных камер достаточно. Говорите сотрудникам ГУОБДД не прятаться и стоять на виду, а сами прячете треноги. Людей раздражают эти аппараты. Они уже готовы выйти на протесты из-за этого. Откуда у простого народа деньги на оплату штрафов?» — сказал он.

Передвижные аппаратно-программные комплексы работают в рамках проекта «Безопасный город». Ранее депутаты предложили снизить штрафы по «Безопасному городу» из-за экономической ситуации в стране.

Повышение штрафов и их снижение

Парламент VI созыва в 2017 году принял новый Кодекс о нарушениях, который начал работать с 1 января 2019 года. Вместе с этим повысились штрафы за нарушения правил дорожного движения. В феврале этого же года был запущен проект «Безопасный город» и установлены камеры, которые фиксируют ПДД.

Людям начали приходить штрафы по «Безопасному городу» в начале марта. Но многие начали критиковать проект из-за размеров штрафов. Критики проекта отмечали, что штрафы не соразмерны с доходом населения.

19 июля 2019 года правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения согласилась с предложением МВД по снижению штрафов за некоторые нарушения ПДД. За снижение размера штрафов тогда выступили некоторые депутаты и тогдашний глава ГРС Алмаз Мамбетов после того, как штраф выписали ему.

Штраф с 3000 до 1000 сомов снизили за неправильный обгон, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу или тротуар, а также несоблюдение требований дорожных знаков.

Кроме этого, согласно Кодексу о нарушениях, если оплатить штраф в течении 15 дней момента получения штрафа, то действует скидка в 50%.

В случае же неуплаты штрафа в установленный законом срок в добровольном порядке начисляется пеня. Пеня начисляется в размере 1% от суммы штрафа, за каждый день просрочки.

«Безопасный город»

Система предупреждения и фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» начала полноценно работать с 4 марта 2019 года. Она направлена на круглосуточную фиксацию движения автомашин для раскрытия преступлений на улицах города Бишкек и автодорогах международного значения в Чуйской области.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» должна была повыситься безопасность кыргызстанцев, а часть госуслуг можно будет получать онлайн.

Реализацией первого этапа «Безопасного города» занимался российский концерн «Вега». Концерн установил 110 комплексов в Бишкеке и Чуйской области. Всего стоимость первого этапа составила 35 миллионов долларов.

В августе 2020 года Госкомитет информационных технологий и связи сообщал, что в Кыргызстане стартовал второй этап проекта «Безопасный город», который будет работать по всей стране.

«Второй этап проекта “Безопасный город” охватывает 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения и 73 населенных пункта», — отметили тогда в Госкомитете.

Всего власти планировали оборудовать аппаратно-программными комплексами 306 точек — из которых 266 стационарных и 40 передвижных. Также по плану было установить около трёх тысяч камер различного типа.

Тендер на реализацию второго этапа «Безопасного города» в 2019 году выиграла китайская компания «Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd», предложив наименьшую цену за реализацию проекта — 2 миллиарда 655 миллионов сомов.

«Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd» — китайская компания, реализующая, как отмечается на ее официальном сайте, высокотехнологичные проекты в сфере автоматизации в образовании, медицине и так далее.

Компания позиционирует себя как ведущее предприятие в области Умного города и производителя искусственного и интеллектуального оборудования в Китае.